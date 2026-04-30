Конфлікт українського виробника снарядів та АОЗ: яка ситуація з пострілами на 155 мм

Компанія-виробник повідомила, що Агентство оборонних закупівель (АОЗ) у 2026 році не уклало жодного контракту на снаряди для Збройних сил України. При цьому у 2025 році військові фіксували дефіцит пострілів, а партнери оголосили, що у 2026 році пріоритет віддаватиметься саме цьому виду зброї. Що відповіли в АОЗ на заяву про "затягування" та що відбувається з артилерійськими снарядами у війську?

На сторінці Facebook компанії "Українська бронетехніка" з'явилась публікація про те, що АОЗ до кінця квітня 2026 року не уклало контрактів про постачання пострілів, і немає угод як з українськими, так і з іноземними виробниками. У відповідь з'явилась заява АОЗ, у якій ішлося не про проблеми з контрактами, а про розголошення секретних даних. Фокус зібрав інформацію про діалог між компанією та підрозділом Міноборони України, які обоє дотичні до забезпечення ЗСУ артилерійськими снарядами.

Допис "Української бронетехніки" опублікували увечері 29 квітня. Компанія повідомила, що виконує усі зобов'язання перед Міноборони, і тому не розуміє, чому у Києві досі "затягують" укладання контрактів. Компанія уточнила, що минулі угоди Міноборони виявились проблемними. Наприклад, у 2024 році іноземні постачальники передали 46% від замовлення ЗСУ, а у 2025 році ішлося про 50%. У дописі не вказуються назви постачальників, через яких у ЗСУ не було дефіцитних снарядів. При цьому УБ зауважила, що налагодило виробництво за ліцензією західного партнера, і готова постачати постріли.

Снаряди для ЗСУ — "Українська бронетехніка" про контракти АОЗ, 29 квітня Фото: Скриншот

Снаряди для ЗСУ — "Українська бронетехніка" про конкурс АОЗ, 29 квітня Фото: Скриншот

Снаряди для ЗСУ — відповідь АОЗ

Через кілька годин після публікації "Української бронетехніки" з'явилась відповідь АОЗ. У заяві на сторінці Facebook відомство підтвердило, що, справді, станом на кінець квітня 2026 році, немає угоди про постачання снарядів для ЗСУ. При цьому наголошується, що допис УБ свідчить про витік секретної інформації, і тому проведуть службове розслідування. Пресслужба відомства пояснила, що робота продовжується й оберуть кращих кандидатів з дотриманням "принципів неупередженості". Не уточнюється, чому майже до середини року немає контактів на постачання пострілів.

Снаряди для ЗСУ — відповідь АОЗ на заву "Української бронетехніки", 29 квітня Фото: Скриншот

Яка ситуація з пострілами ЗСУ

У березні 2026 року у мережі справді з'явилась заява про те, що пріоритетом для Сил оборони на 2026 рік у снаряди калібру 155 мм. При цьому річна потреба — близько 2,4 млн шт., тобто від 200 тис. на місяць (6 тис. на добу).

Зазначимо, Фокус писав про інші світові компанії, які говорили про спільне виробництво чи про постачання, — це Rheinmetall, Nammo, BAE Systems та інші. При цьому "Українська Бронетехніка" купила ліцензію на виробництво пострілів 155 мм (і також 105 мм) у чеської компанії Czechoslovak Group (CSG). Станом початок 2026 року ішлося про виробництво 100 тис. снарядів на рік (близько 8 тис. на місяць). Порівнянні потреби ЗСУ та виробничих потужностей показує, цілий місяць завод виробляє стільки снарядів, скільки артилерія вистрілює за один день.

