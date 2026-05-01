Перемирие на 9 мая: какой сигнал дал Медведев о переговорах с Украиной и Трампом, — ISW

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отверг возможное посредничество Соединенных Штатов Америки в переговорах с Украиной, несмотря на обращение Кремля о перемирии 9 мая, написали аналитики Института изучения войны. В Москве заявили об "экзистенциальном конфликте", который может длиться целое поколение. Как в Москве видят дальнейший ход войны и какие условия возможного завершения боевых действий?

В РФ планируют продолжать войну в Украине до победного конца, говорится в отчете ISW, который появился после выступления Медведева на образовательном марафоне 30 апреля. Россияне услышали, что только благодаря этому они справятся с экономическими, демографическими и социальными проблемами. Аналитики отметили, что заявление российского политика появилось через сутки после просьбы о перемирии на 9 мая, по которому Москва звонила в Вашингтон.

Аналитики напомнили, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом глава Кремля Владимир Путин высказался об успехах на поле боя и о "неизбежной победе". По их оценке, цель выступления Медведева — "рационализировать" для россиян причину, почему они должны воевать "до победы": только тогда они перестанут страдать от имеющихся проблем. Еще одна причина очередного "экстремального выступления" — показать, что на самом деле РФ имеет "экзистенциальный конфликт" с Западом, готова воевать 25 лет и завершит войну только достигнув "поставленных целей".

В отчете ISW признается, что Медведев часто выступает с острыми заявлениями, которые расходятся с "более умеренной" позицией других представителей Кремля. В то же время, такие же тезисы звучат в от других чиновников: например, это же, но менее "экстремально" не раз повторял глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Медведев заявил, что победа России в войне в Украине принесет стабильность России и позволит ей решить свои экономические, демографические и социальные проблемы. Медведев также отверг способность США быть посредниками в мирных переговорах между Украиной и РФ", — говорится в отчете.

Перемирие на 9 мая — детали

Отметим, 29 апреля состоялся полуторачасовой телефонный разговор Путина и Трампа, причем именно Москва позвонила в Вашингтон. Во время разговора глава Кремля попросил Трампа повлиять на Украину относительно перемирия случаю 9 мая. При этом речь не шла о длительном перемирии, а об исключительно короткой паузе. После этого появились выступления представителей Кремля — помощника Путина Юрия Ушакова и спикера Дмитрия Пескова. Отмечалось, что РФ может объявить перемирие в одностороннем порядке и согласие на это Украины не обязательно.

Президент Украины Владимир Зеленского 30 апреля отреагировал на предположение о возможном перемирии. Выяснилось, что Киев не получал предложений Вашингтона относительно 9 мая, и поэтому глава государства пообещал изучить вопрос: неизвестно время начала и завершения, другие условия. При этом отмечается, что Украина согласится на длительное перемирие, а не на короткую паузу.

Напоминаем, 1 мая Фокус собрал мнения экспертов относительно возможного перемирия на 9 мая, которое в одностороннем порядке планирует объявить РФ.