Перемир'я на 9 травня: який сигнал дав Медведєв про переговори з Україною і Трампом, — ISW

Заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв відкинув можливе посередництво Сполучених Штатів Америки у переговорах з Україною, попри звернення Кремля щодо перемир'я 9 травня, написали аналітики Інституту вивчення війни. У Москві заявили про "екзистенційний конфлікт", який може тривати ціле покоління. Як у Москві бачать подальший перебіг війни та які умови можливого завершення бойових дій?

У РФ планують продовжувати війну в Україні до переможного кінця, ідеться у звіті ISW, який з'явився після виступу Медведєва на освітньому марафоні 30 квітня. Росіяни почули, що лише завдяки цьому вони впораються з економічними, демографічними та соціальними проблемами. Аналітики зауважили, що заява російського політика з'явилась через добу після прохання про перемир'я на 9 травня, щодо якого Москва телефонувала у Вашингтон.

Аналітики нагадали, що у розмові з президентом США Дональдом Трампом очільник Кремля Володимир Путін висловився щодо успіхів на полі бою та щодо "неминучої перемоги". За їхньою оцінкою, ціль виступу Медведєва — "раціоналізувати" для росіян причину, чому вони повинні воювати "аж до перемоги": лише тоді вони перестануть страждати від наявних проблем. Ще одна причина чергового "екстремального виступу" — показати, що насправді РФ має "екзистенційний конфлікт" з Заходом, готова воювати 25 років і завершить війну лише досягнувши "поставлені цілі".

Відео дня

У звіті ISW визнається, що Медведєв часто виступає з гострими заявами, які розходяться з "більш поміркованою" позицією інших представників Кремля. Водночас, такі ж тези лунають у від інших посадовців: наприклад, це саме, але менш "екстремально" не раз повторював глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Медведєв заявив, що перемога Росії у війні в Україні принесе стабільність Росії та дозволить їй вирішити свої економічні, демографічні та соціальні проблеми. Медведєв також відкинув здатність США бути посередниками в мирних переговорах між Україною та РФ", — ідеться у звіті.

Перемир'я на 9 травня — деталі

Зазначимо, 29 квітня відбулась півторагодинна телефонна розмова Путіна і Трампа, при чому саме Москва зателефонувала у Вашингтон. Під час розмови очільник Кремля попросив Трампа вплинути на Україну щодо перемир'я з нагоди 9 травня. При цьому не ішлося про тривале перемир'я, а про виключно коротку паузу. Після цього з'явились виступи представників Кремля — помічника Путіна Юрія Ушакова та речника Дмитра Пєскова. Наголошувалось, що РФ може оголосити перемир'я в односторонньому порядку і згода на це України не обов'язкова.

Президент України Володимир Зеленського 30 квітня відреагував на припущення про можливе перемир'я. З'ясувалось, що Київ не отримував пропозицій Вашингтона щодо 9 травня, і тому глава держави пообіцяв вивчити питання: невідомо час початку та завершення, інші умови. При цьому наголошується, що Україна погодиться на тривале перемир'я, а не на коротку паузу.

Нагадуємо, 1 травня Фокус зібрав думки експертів щодо можливого перемир'я на 9 травня, яке в односторонньому порядку планує оголосити РФ.