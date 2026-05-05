Спутник показал пробоины на заводе взрывчатки в Дзержинске: единственный выпускает гексоген (фото)

Дальнобойные дроны Ан-196 "Лютый" достали до двух цехов федерального казенного предприятия "Завод имени Свердлова" в Дзержинске под Нижним Новгородом, установили OSINTери. Цеха были защищены земляными валами и прикрывались тремя зенитными установками "Панцирь-С1". На спутниковых фото появились пятна на крышах цехов, а рядом — еще с десяток пока целых зданий. Какие последствия попадания по российскому предприятию, которое производит взрывчатку для снарядов и ракет Вооруженных сил Российской Федерации?

Украинские дальнобойные беспилотники принесли по 100 кг взрывчатки и успешно отработали по производственным помещениям "Завода им. Свердлова" в РФ, говорится в Telegram-канале OSINTеров "КиберБорошно". Аналитики отметили, что Силы обороны ударили по предприятию, которое является ключевым поставщиком взрывчатки для ВС РФ.

Спутниковое фото с последствиями удара появилось днем 5 мая, почти через неделю после ночной атаки на Дзержинск — город в Нижегородской области, расположенный на расстоянии 900 км от Украины. На фото обозначены два цеха, в которые попали дроны "Лютый". Эти два фрагмента увеличены, чтобы было лучше видно последствия удара. На фото фрагментах видим темные пятна на крышах производственных цехов, которые показывают, что БпЛА действительно долетели и ударили по цели и, вероятно, добрались внутрь.

Взрывы в РФ — удар по "Заводу им. Сведлова" Дзержинске, 30 апреля Фото: Telegram / КіберБорошно

Аналитики также указали точные координаты попадания, а по Google maps можно установить ориентировочную площадь пораженных сооружений. Первый объект — цех №1 с координатами 56.266592,43.358641 и условной площадью 1350 кв. м (этажность неизвестна). Второй — цех №2 с координатами 56.26669, 43.35331 и условной площадью 580 кв. м. Кроме того, спутник показал соседние производственные помещения ФКП "Завод им. Свердлова" в Дзержинске. Вокруг точек поражения — около 30 сооружений, часть из которых — обвалована как производственные цеха, часть — не имеют такой защиты.

Взрывы в РФ — удар по Дзержинску

Отметим, Фокус писал о взрывах в РФ и об атаке дронов на военное предприятие ФКП "Завод им. Свердлова" в Дзержинске в Нижегородской области. В сети опубликовали кадры с места атаки: видим облако огня в точке удара. Предприятие, которое попало под удар 30 апреля, занимается производством взрывчатки для ФАБ-500, ФАБ-1500, КАБов. Ориентировочная мощность (вместе с филиалами) — до 8 тыс. тонн взрывчатых веществ в год. При этом источники ГУР рассказали расследователям Reuters, что этот "гигантский завод", который является единственным производителем "октогена и гексогена, используемого в артиллерии и ракетах" ВС РФ. Владелец предприятия — российский миллиардер Андрей Мельниченко.

Одна из предыдущих атак на"Завод имени Свердлова" состоялась осенью 2025 года. Атаку подтвердили в Генштабе ВСУ. Еще одна атака на предприятие по производству взрывчатки состоялось в начале апреля 2026 года: дроны угрожали заводу в поселке имени Морозова.

Напоминаем, в ночь на 5 мая было громко в Чебоксарах в РФ из-за удара дронов "Лютый" и ракет "Фламинго", рассказали медиа. Президент Владимира Зеленский сообщил, что действительно отработали FP-5 "Фламинго" и показал кадры шести пусков.