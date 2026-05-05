Супутник показав пробоїни на заводі вибухівки у Дзержинську: єдиний випускає гексоген (фото)

Далекобійні дрони Ан-196 "Лютий" дістали до двох цехів федерального казенного підприємства "Завод імені Свердлова" у Дзержинську під Нижнім Новгородом, встановили OSINTери. Цехи були захищені земляними валами та прикривались трьома зенітними установками "Панцир-С1". На супутникових фото з'явились плями на дахах цехів, а поруч — ще з десяток поки що цілих будівель. Які наслідки влучання по російському підприємству, яке виготовляє вибухівку для снарядів та ракет Збройних сил Російської Федерації?

Українські далекобійні безпілотники успішно відпрацювали по виробничих приміщеннях "Заводу ім. Свердлова" у РФ, ідеться у Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно". Аналітики наголосили, що Сили оборони вдарили по підприємству, яке є ключовим постачальником вибухівки для ЗС РФ.

Супутникове фото з наслідками удару з'явилось вдень 5 травня, майже через тиждень після нічної атаки на Дзержинськ — місто у Нижньогородській області, розташоване на відстані 900 км від України. На фото позначено два цехи, у які влучили дрони "Лютий". Ці два фрагменти збільшені, щоб було краще видно наслідки удару. На фото фрагментах бачимо темні плями на дахах виробничих цехів, які показують, що БпЛА справді долетіли та вдарили по цілі і, ймовірноЮ дістались всередину.

Вибухи у РФ — удар по "Заводу ім. Сведлова" Дзержинську, 30 квітня Фото: Telegram / КіберБорошно

Аналітики також вказали точні координати влучання, а за Google maps можна встановити орієнтовну площу уражених споруд. Перший об'єкт — цех №1 з координатами 56.266592,43.358641 та умовною площею 1350 кв. м (поверховість невідома). Другий — цех №2 з координатами 56.26669, 43.35331 та умовною площею 580 кв. м. Крім того, супутник показав сусідні виробничі приміщення ФКП "Завод ім. Свердлова" у Дзержинську. Навколо точок ураження — близько 30 споруд, частина з яких — обвалована як виробничі цехи, частина — не мають такого захисту.

Вибухи у РФ — удар по Дзержинську

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ та про атаку дронів на військове підприємство ФКП "Завод ім. Свердлова" у Дзержинську у Нижньогородській області. У мережі опублікували кадри з місця атаки: бачимо хмару вогню у точці удару. Підприємство, яке потрапило під удар 30 квітня, займається виробництвом вибухівки для ФАБ-500, ФАБ-1500, КАБів. Орієнтовна потужність (разом з філіями) — до 8 тис. тонн вибухових речовин на рік. При цьому джерела ГУР розповіли розслідувачам Reuters, що цей "гігантський завод", який є єдиним виробником "октогену та гексогену, що використовується в артилерії та ракетах" ЗС РФ. Власник підприємства — російський мільярдер Андрій Мельниченко.

Одна з попередніх атак на "Завод імені Свердлова" відбувся восени 2025 року. Атаку підтвердили у Генштаб ЗСУ. Ще одна атака на підприємство з виробництва вибухівки відбулось на початку квітня 2026 року: дрони загрожували заводу у селищі імені Морозова.

Нагадуємо, в ніч на 5 травня було гучно у Чебоксарах у РФ через удар дронів "Лютий" та ракет "Фламінго", розповіли медіа. Президент Володимира Зеленський повідомив, що справді відпрацювали FP-5 "Фламінго" та показав кадри шести пусків.