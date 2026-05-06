Долетела одна из шести "Фламинго": почему ракета FP-5 лучше, чем "Калибр", — DE

Украина запустила шесть ракет "Фламинго", попала в цель одна, и это говорит о лучших результатах, чем показывает российская ракета "Калибр", пояснили аналитики. Спутниковые фото зафиксировали точку попадания и следы горения в Чебоксарах рядом с заводом "ВНИИР-Прогресс". Почему украинский "Фламинго" оказался в 4 раза лучше, чем "Калибр"?

Данные о попадании одной из шести ракет FP-5 "Фламинго" говорят о том, что эффективность прохождения многоэшелонированной системы РФ на расстоянии в 1000 км составляет 16%, говорится в материале профильного медиа Defense Express. Между тем результативность ракет "Калибр" и Х-101 ВС РФ, которые проходят украинскую ПВО, находится на уровне 6,5%. Эти данные показывают, что возможности "Фламинго" по прохождению системы ПВО в 2,5 раза выше, чем у российских аналогов.

Аналитики DE отметили, что указанные проценты по FP-5 работают только в случае, если все шесть ракет направлялись по одной цели — по заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Чтобы оценить возможности украинской крылатой ракеты (хорошие это результаты или плохие), в статье использовали данные Воздушных сил по аналогичному оружию ВС РФ. В частности, с марта по апрель 2026 года россияне запустили по украинцам 116 ракет "Калибр", из них сбиты средствами ПВО 111 шт. Относительно ракет Х-101 — запустили 44, сбито 40. Средняя эффективность преодоления системы ПВО Украины составляет 6,7%. Видим, что разница действительно есть: то есть, из шести запущенных ракет РФ долетела бы, условно, треть (0,38), тогда как результат Украины — одна из шести.

Удар "Фламинго" — сравнение с Х-101 и "Калибр" ВС РФ Фото: Фокус

В статье напомнили о ситуации 2025-2026 годов, когда система ПВО Украины испытывала нехватку ракет и тогда эффективность прорыва обороны составляла 25%. Если бы такая ситуация истощенности была бы у российской системы ПВО, то к цели прорвалась бы не 1, а полторы ракеты "Фламинго", пояснили на портале.

Аналитики уточнили, что нет смысла сравнивать "Фламинго" и украинский "Нептун", поскольку "Нептун" летит на втрое меньшую дистанцию и имеет другую боевую часть. Ко всему, не ясно, какие бы результаты в такой ситуации показывали бы западные крылатые ракеты: им не приходилось преодолевать столь сложную систему ПВО, которая есть у РФ.

Удар "Фламинго" — детали

Результат удара одной из шести ракет "Фламинго" по заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах в Чувашии опубликовали в Telegram-канале OSINTеров "КиберБорошно". Аналитики показали спутниковое фото с результатами попадания FP-5 и еще двух дронов "Лютый", которые преодолели 1000 до цели. На фото — три точки попадания. Слева — большое посеревшее пятно: это результата удара "Фламинго" по корпусу завода, заметны следы масштабного пожара. Между тем дроны попали на 200 м к северо-востоку: есть черные пятна между домами. OSINTеры объяснили, что ракета попала по важному зданию, которое россияне защитили антидроновой сеткой. По оценкам, внутри начался пожар и получила повреждения аппаратура. О том, что есть разрушения, говорит грузовой кран (обозначен слева), который появился после попадания, говорится в заметке.

Удар "Фламинго" — детали попадания по "ВНИИР-Прогресс" 4-5 апреля Фото: Telegram / КіберБорошно

Отметим, Фокус писал об ударе "Фламинго" по Чебоксарам в ночь с 4 на 5 мая. Сначала об этом сообщили в российских пабликах: появилось видео, на котором слышен гул ракеты и зафиксирован момент попадания. Кроме того, в сети опубликовали кадры налета дронов "Лютый": часть долетела до цели, часть — свернула под действием РЭБ. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку и пояснил, что целью было стратегическое предприятие "ВНИИР-Прогресс", которое делает приборы навигации для дронов и ракет ВС РФ.

Напоминаем, в ночь на 5 мая раздавались взрывы в Ленинградской области: состоялась атака на местный НПЗ. Кроме того, сигнал воздушной ракетной тревоги объявили в Ханты-Мансийске, на расстоянии 2 тыс. км от Украины.