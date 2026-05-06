Долетіла одна з шести "Фламінго": чому ракета FP-5 краща, ніж "Калібр", — DE

Україна запустила шість ракет "Фламінго", влучила у ціль одна, і це говорить про кращі результати, ніж показує російська ракета "Калібр", пояснили аналітики. Супутникові фото зафіксували точку влучання та сліди горіння у Чебоксарах поруч з заводом "ВНИИР-Прогресс". Чому український "Фламінго" виявився у 4 рази кращий, ніж "Калібр"?

Дані про влучання однієї з шести ракет FP-5 "Фламінго" говорять про те, що ефективність проходження багатоешелонованої системи РФ на відстані в 1000 км ставить 16%, ідеться у матеріалі профільного медіа Defense Express. Тим часом результативність ракет "Калібр" та Х-101 ЗС РФ, які проходять українську ППО, перебуває на рівні 6,5%. Ці дані показують, що можливості "Фламінго" щодо проходження системи протиповітряної оборони у 2,5 раза вищі, ніж у російських аналогів.

Аналітики DE зауважили, що вказані відсотки щодо FP-5 працюють лише у випадку, якщо усі шість ракет прямували по одній цілі — по заводу "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах. Щоб оцінити можливості української крилатої ракети (хороші це результати чи погані), у статті використали дані Повітряних сил щодо аналогічної зброї ЗС РФ. Зокрема, з березня по квітень 2026 року росіяни запустили по українцях 116 ракет "Калібр", з них збиті засобами ППО 111 шт. Щодо ракет Х-101 — запустили 44, збито 40. Середня ефективність долання системи ППО України становить 6,7%. Бачимо, що різниця справді є: тобто, з шести запущених ракет РФ долетіла б, умовно, третина (0,38), тоді як результат України — одна з шести.

Відео дня

Удар "Фламінго" — порівнння з Х-101 та "Калібр" ЗС РФ Фото: Фокус

У статті нагадали про ситуацію 2025-2026 років, коли система ППО України відчувала брак ракет і тоді ефективність прориву оборони становила 25%. Якби така ситуація виснаженості була б у російської системи ППО, то до цілі прорвалась б не 1, а півтори ракети "Фламінго", пояснили на порталі.

Аналітики уточнили, що немає змісту порівнювати "Фламінго" та український "Нептун", оскільки "Нептун" летить на утричі меншу дистанцію та має іншу бойову частину. До всього, не ясно, які б результати у такій ситуації показували б західні крилаті ракети, яким не доводилося долати настільки складну систему ППО, яка є у РФ.

Удар "Фламінго" — деталі

Результат удару однієї з шести ракет "Фламінго" по заводу "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах у Чувашії опублікували у Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно". Аналітики показали супутникове фото з результатами влучання FP-5 і ще двох дронів "Лютий", які здолали 1000 до цілі. На фото — три точки влучання. Зліва — велика посіріла пляма: це результату удару "Фламінго" по корпусу заводу, помітні сліди масштабної пожежі. Тим часом дрони влучили на 200 м на північний схід: є чорні плями між будинками. OSINTери пояснили, що ракета влучила по важливій будівлі, яку росіяни захистили антидроновими сітками. За оцінками, всередині почалась пожежа й отримала пошкодження апаратура. Про те, що є руйнування, говорить вантажний кран (позначений зліва), який з'явився після влучання, ідеться у дописі.

Удар "Фламінго" — деталі влучання по "ВНИИР-Прогресс" 4-5 квітня Фото: Telegram / КіберБорошно

Зазначимо, Фокус писав про удар "Фламінго" по Чебоксарах в ніч з 4 на 5 травня. Спершу про це повідомили у російських пабліках: з'явилось відео, на якому чути гул ракети та зафіксовано момент влучання. Крім того, у мережі опублікували кадри нальоту дронів "Лютий": частина долетіла до цілі, частина — звернула під дією РЕБ. Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку і пояснив, що ціллю було стратегічне підприємство "ВНИИР-Прогресс", яке робить прилади навігації для дронів та ракет ЗС РФ.

Нагадуємо, в ніч на 5 травня лунали вибуху у Ленінградській області: відбулась атака на місцевий НПЗ. Крім того, сигнал повітряної ракетної тривоги оголосили у Ханти-Мансійську, на відстані 2 тис. км від України.