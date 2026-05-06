Снимают водителей грузовиков, чтобы выполнить план: нардеп призвал провести аудит ТЦК

В Украине необходимо провести аудит территориальных центров комплектования, заявил нардеп Горбенко. Особое внимание нужно уделить западным приграничным областям.

Сейчас существует проблема, когда военные ТЦК останавливают грузовые автомобили, перевозящие критические товары для общества, снимая с рейсов водителей. Об этом нардеп фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений Руслан Горбенко заявил в интервью Telegraf.

Он отметил, что также мобилизуют людей, которым вскоре исполнится 60 лет. Это делается только для того, чтобы выполнить план, а не реально помочь украинской армии.

После этого, по словам Горбенко, мобилизованные человек служат в охране аэродромов.

"Это позорная практика по западным приграничным областям. ТЦК вот так выполняют план, когда водители грузовиков со всей Украины возят критические товары для общества", — отмечает Горбенко.

По его словам, нужно прекратить эту практику. Дополнительно нужно аудит в ТЦК и не только. В частности, нужно проверить забронированных работников коммунальных предприятий.

"Если большинство руководителей (ТЦК — ред.) имеют боевой опыт, то есть вопросы по ротам охраны ТЦК. Также надо делать аудит по забронированным коммунальным предприятиям, чиновникам, по всему сектору безопасности", — подчеркнул нардеп.

Напомним, что 4 мая правоохранители провели обыски у действующих и бывших должностных лиц территориальных центров комплектации в 16 регионах Украины. Было проведено более 40 следственных действий.

А младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественного совета по вопросам борьбы с коррупцией при МОУ Юрий Гудименко рассказал, что военные территориальных центров комплектации и социальной поддержки будут осуществлять рейды по спортклубам и залам.

Напомним, на фоне дефицита личного состава в армии украинская власть не исключает возможность пересмотра подходов к бронированию, поскольку работники предприятий сейчас рассматриваются как вероятный ресурс для пополнения рядов ВСУ.

Фокус писал, что в Раде заговорили о пересмотре правил бронирования из-за злоупотреблений. Но пока официальных решений нет.