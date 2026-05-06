Знімають водіїв вантажівок, аби виконати план: нардеп закликав провести аудит ТЦК

В Україні необхідно провести аудит територіальних центрів комплектування, заявив нардеп Горбенко. Особливу увагу потрібно приділити західним прикордонним областях.

Наразі існує проблема, коли військові ТЦК зупиняють вантажні автомобілі, що перевозять критичні товари для суспільства, знімаючии з рейсів водіїв. Про це нардеп фракції "Слуга народа", заступник голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Руслан Горбенко заявив в інтерв'ю Telegraf.

Він наголосив, що також мобілізують людей, яким невдовзі виповниться 60 років. Це робиться лише задля того, щоб виконати план, а не реально допомогти українській армії.

Після цього, за словами Горбенка, мобілізовані чоловік служать в охороні аеродромів.

"Це ганебна практика по західних прикордонних областях. ТЦК ось так виконують план, коли водії вантажівок зі всієї України возять критичні товари для суспільства", — наголошує Горбенко.

За його словами, потрібно припинити цю практику. Додатково потрібно аудит в ТЦК та не тільки. Зокрема, потрібно перевірити заброньованих працівників комунальних підприємств.

"Якщо більшість керівників (ТЦК — ред.) мають бойовий досвід, то є питання по ротах охорони ТЦК. Також треба робити аудит по заброньованих комунальних підприємствах, чиновниках, по всьому сектору безпеки", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, що 4 травня правоохоронці провели обшуки у чинних та колишніх посадовців територіальних центрів комплектації у 16 регіонах України. Було проведено понад 40 слідчих дій.

А молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської ради з питань боротьби з корупцією при МОУ Юрій Гудименко розповів, що військові територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки здійснюватимуть рейди по спортклубах та залах.

Нагадаємо, на тлі дефіциту особового складу у війську українська влада не виключає можливість перегляду підходів до бронювання, оскільки працівники підприємств нині розглядаються як ймовірний ресурс для поповнення лав ЗСУ.

Фокус писав, що в Раді заговорили про перегляд правил бронювання через зловживання. Але наразі офіційних рішень немає.