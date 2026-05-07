В Украине создали бронемашину DESNA: почему она лучше, чем "хамви" (видео)

Легкий бронеавтомобиль DESNA массой 6 тонн создали в ответ на запрос подразделений Вооруженных сил Украины, которым была нужна недорогая машина с высокой проходимостью, рассказали медиа. Новая военная техника прошла кодификацию в Министерстве обороны и может выполнять различные задачи на фронте — от перевозки снарядов до эвакуации раненых. Чем отличается бронеавтомобиль DESNA, сколько он стоит и почему компания-производитель считает его лучше, чем "хамви" (Humvee)?

В четырехдверном бронеавтомобиле DESNA помещается четыре бойца, а сзади — большое багажное отделение, в котором может поместиться раненый или несколько контейнеров с боеприпасами, говорится в репортаже профильного медиа "Милитарный". В репортаже не озвучили цену, но уточнили, она на 30% меньше, чем у MRAP за 400 тыс. долл. Можно посчитать, что ориентировочная стоимость DESNA — около 280 тыс. долл. На видео с кадрами испытания видно, как бронемашина легко петляет по бездорожью, удерживаясь на сложных поворотах. В кадр попала кабина, просторный багажник и люк, в котором можно разместить турель.

Директор компании-производителя UKR ARMO TECH Геннадий Хиргий рассказал, что первое изделие создали из преимущественно китайских компонентов, поскольку главной была скорость поставки. На сегодня украинская локализация на уровне 40%. Остальные — западные поставщики. Выяснилось, что бронесталь поступает из-за рубежа, поскольку в Украине нет нужных аналогов, но есть отечественное бронестекло. При этом первые изделия появились в ответ на обращение бойцов ВСУ, которые искали именно "хамви". По оценке компании, их изделие лучше (хоть и тяжелее), и это показали испытания в реальных условиях.

"Было много таких случаев, где DESNA Десна без лишних трудностей преодолела препятствия, а "хамви" застрял", — слышно на видео.

Основные характеристики бронемашины DESNA:

четырехдверный бронеавтомобиль весом 6 тонн на четырех человек;

повышенный клиренс и поэтому лучшая проходимость;

есть камеры переднего и заднего вида;

люк для турели, к которой можно прикрепить крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет;

ключевые характеристики — двигатель Cummins 4,5 л, коробка передач Allison, независимая подвеска.

Военная техника ВСУ — детали

Отметим, в апреле на вооружении у ВСУ заметили финские машины Sisu GTP 4×4. Машины фигурировали на видео с бойцами ССО и могли поступить в рамках сотрудничества со Швецией, рассказали медиа. Речь идет о бронетранспортере весом 16 тонн, в котором может поместиться до 10 человек, и бронировании, способном защитить от пуль 7,62×51 мм на дистанции 30 м.

Летом 2025 года Фокус сравнил четыре бронеавтомобиля, которые предлагают ВСУ украинские производители. Для сравнения взяли "Варта-2", UAT.GYURZA-02, Inguar-3 и "Козак-2М1". При этом у "Варта-2" и Inguar-3 имеют уровень защиты — Level 3, а остальные модели Level 2.

Напоминаем, летом 2025 года в сети показали фото переделанного бронеавтомобиля HMMWV, который защитили решетками от ударов дронов РФ.