В Україні створили бронемашину DESNA: чому вона краща, ніж "хамві" (відео)

Легкий бронеавтомобіль DESNA масою 6 тонн створили у відповідь на запит підрозділів Збройних сил України, яким була потрібна недорога машина з високою прохідністю, розповіли медіа. Нова військова техніка пройшла кодифікацію у Міністерстві оборони й може виконувати різні задачі на фронті — від перевезення снарядів до евакуації поранених. Чим вирізняється бронеавтомобіль DESNA, скільки він коштує та чому компанія-виробник вважає його кращим, ніж "хамві" (Humvee)?

У чотиридверному бронеавтомобілі DESNA поміщається чотири бійці, а позаду — велике багажне віділлюся, у якому може поміститись поранений чи кілька контейнерів з боєприпасами, ідеться у репортажі профільного медіа "Мілітарний". У репортажі не озвучили ціну, але уточнили, вона на 30% менша, ніж у MRAP за 400 тис. дол. Можна порахувати, що орієнтовна вартість DESNA — близько 280 тис. дол. На відео з кадрами випробування бачимо, як бронемашина легко петляє по бездоріжжю, втримуючись на складних поворотах. У кадр потрапила кабіна, просторий багажник та люк, у якому можна розмістити турель.

Директор компанії-виробника UKR ARMO TECH Геннадій Хіргій розповів, що перший виріб створили з переважно китайських компонентів, оскільки головною була швидкість постачання. На сьогодні українська локалізація на рівні 40%. Решта — західні постачальники. З'ясувалось, що бронесталь надходить з-за кордону, оскільки в Україні немає потрібних аналогів, але є вітчизняне бронескло. При цьому перші вироби з'явились у відповідь на звернення бійців ЗСУ, які шукали саме "хамві". За оцінкою компанії, їхній виріб кращий (хоч у важчий), і це показали випробування у реальних умовах.

"Було багато таких випадків, де DESNA Десна без зайвих труднощів подолала перешкоди, а "хамві" застряг", — чути на відео.

Основні характеристики бронемашини DESNA:

чотиридверний бронеавтомобіль вагою 6 тонн на чотирьох осіб;

підвищений кліренс і тому краща прохідність;

є камери переднього та заднього виду;

люк для турелі, до якої можна прикріпити крупнокаліберний кулемет чи автоматичний гранатомет;

ключові характеристики — двигун Cummins 4,5 л, коробка передач Allison, незалежна підвіска.

Зазначимо, у квітні на озброєнні у ЗСУ помітили фінські машини Sisu GTP 4×4. Машини фігурували на відео з бійцями ССО і могли надійти у рамках співпраці зі Швецією, розповіли медіа. Ідеться про бронетранспортер вагою 16 тонн, у якому може поміститись до 10 осіб, та бронювання, здатне захистити від куль 7,62×51 мм на дистанції 30 м.

Влітку 2025 року Фокус порівняв чотири бронеавтомобілі, які пропонують ЗСУ українські виробники. Для порівняння взяли "Варта-2", UAT.GYURZA-02, Inguar-3 і "Козак-2М1". При цьому у "Варта-2" та Inguar-3 мають рівень захисту — Level 3, а решта моделей Level 2.

Нагадуємо, влітку 2025 року у мережі показали фото переробленого бронеавтомобіля HMMWV, який захистили решітками від ударів дронів РФ.