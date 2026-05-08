"Милосердия не будет": Лавров упрекнул Запад в "повторении опыта Гитлера" и пригрозил ответом

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил страны Запада в том, что те якобы планируют сорвать парад ко Дню победы в России. Также он утверждает, что на Россию якобы хотят напасть, чтобы нанести стратегическое поражение.

В ответ Лавров пообещал жесткую реакцию, отметив, что "милосердия не будет". Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова цитирует российское государственное СМИ "РИА Новости".

Лавров заявил, что украинцы якобы пытались, а, возможно, и дальше пытаются испортить празднование в России Дня победы. При этом он сослался на заявления кремлевского диктатора Владимира Путина, Минобороны и МИД РФ о реакции на возможные атаки на парад.

Он пригрозил, что "по отношению к нацистам, которые возрождаются на Западе и действуют через Украину" не будет милосердия.

"В Европе многие, не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его сторонников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто задекларированной целью — нанести стратегическое поражение", — заявил Лавров.

Глава МИД РФ сравнил свою работу с работой во время Второй мировой войны, назвав своей задачей "обеспечение дипломатического фронта", что с каждым днем "становится все более сложным".

"С каждым днем все больше проблем пытаются создать те, кто сделал из Зеленского острие той агрессии, которую Запад вынашивает против нашей страны, которую по сути он уже начал, вооружая этот нацистский режим и предоставляя наиболее смертельное оружие, лишь, так сказать, бейте как можно более больно по Российской Федерации", — заявил Лавров.

Напомним, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о дополнительных мерах, чтобы обезопасить безопасность кремлевского диктатора во время проведения парада.

Ранее Фокус писал, что Кремль решил провести парад 9 мая без военной техники и резко усилить защиту Москвы. В столицу РФ стянули около 280 систем ПВО, в том числе комплексы С-400, радары и средства ближнего действия. В центре города также установили антидронные сетки и заграждения, а сам формат мероприятия сократили.

Кроме того, 9 мая в Москве полностью ограничат доступ посетителей в Кремль и отменят традиционные церемонии на Соборной площади. Федеральная служба охраны РФ также усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина.

А спикер российского МИД Мария Захарова пообещала массированную ракетную атаку по Киеву, если Украина нанесет удар по Москве во время празднования 9 мая.