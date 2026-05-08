"Милосердя не буде": Лавров закинув Заходу "повторення досвіду Гітлера" і пригрозив відповіддю

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров звинуватив країни Заходу в тому, що ті нібито планують зірвати парад до Дня перемоги в Росії. Також він стверджує, що на Росію нібито хочуть напасти, аби завдати стратегічної поразки.

У відповідь Лавров пообіцяв жорстку реакцію, зазначивши, що "милосердя не буде". Заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова цитує російське державне ЗМІ "РИА Новости".

Лавров заявив, що українці нібито намагалися, а, можливо, й далі намагаються зіпсувати святкування в Росії Дня перемоги. Водночас він послався на заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна, Міноборони та МЗС РФ про реакцію на можливі атаки на парад.

Він пригрозив, що "по відношенню до нацистів, які відроджуються на Заході та діють через Україну" не буде милосердя.

"У Європі багато хто, не соромлячись, закликають до того, аби повторити досвід Гітлера та його прибічників, і готують черговий напад на нашу країну з відкрито задекларованою ціллю — завдати стратегічну поразку", — заявив Лавров.

Голова МЗС РФ порівняв свою роботу з роботою під час Другої світової війни, назвавши своїм завданням "забезпечення дипломатичного фронту", що з кожним днем "стає все більш складним".

"З кожним днем все більше проблем намагаються створити ті, хто зробив з Зеленського вістря тієї агресії, яку Захід виношує проти нашої країни, яку по суті він вже почав, озброюючи цей нацистський режим і надаючи найбільш смертельну зброю, лише, так би мовити, бийте якомога більш боляче по Російській Федерації", — заявив Лавров.

Нагадаємо, що речник Путіна Дмитро Пєсков заявив про додаткові заходи, аби убезпечити безпеку кремлівського диктатора під час проведення параду.

Раніше Фокус писав, що Кремль вирішив провести парад 9 травня без військової техніки та різко посилити захист Москви. До столиці РФ стягнули приблизно 280 систем ППО, зокрема комплекси С-400, радари та засоби ближньої дії. У центрі міста також встановили антидронові сітки й загородження, а сам формат заходу скоротили.

Крім того, 9 травня у Москві повністю обмежать доступ відвідувачів до Кремля та скасують традиційні церемонії на Соборній площі. Федеральна служба охорони РФ також посилила заходи безпеки навколо Володимира Путіна.

А речниця російського МЗС Марія Захарова пообіцяла масовану ракетну атаку по Києву, якщо Україна завдасть удару по Москві під час святкувань 9 травня.