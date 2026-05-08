Минск развивает инфраструктуру для армии РФ: ГПСУ предупредила о "рисках" на границе

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что скопления российских подразделений у украинской границы в Беларуси нет, но напомнил, что недавно было несколько пролетов вертолетов и воздушного шара.

В частности воздушный шар, который залетел с территории Беларуси на Киевскую область, усиливал сигнал российских дронов во время атаки на Украину, сообщил в эфире День.LIVE представитель ГПСУ.

Такие ретрансляторы в виде, по его словам, Беларусь размещает и стационарно и близко возле украинской границы.

"Существенных изменений за последние дни не было, но, во-первых, значит, что перемещение техники или приближение или скопление, или наращивание подразделений по направлению нашей границы на территории Беларуси этого не отмечается", — рассказал он.

В ГПСУ отмечают, что Беларусь и в дальнейшем поддерживает Россию, предоставляя свою инфраструктуру, полигоны и логистические маршруты. По его словам, риск использования этого направления для провокаций или нового наступления сохраняется.

"Беларусь продолжает поддерживать в целом Россию и та инфраструктура, которая в Беларуси сейчас продолжает развиваться, речь идет о полигонах, базах, логистических путях. Конечно, что и в любой момент Россия также может использовать ее в дальнейшем, если примет решение перебросить на территорию Беларуси дополнительные свои силы. Или повторно осуществить вторжение именно с территории Беларуси в Украину. И конечно, что Беларусь предоставит свою территорию, свою инфраструктуру для российских войск", — считает он.

Он также напомнил, что после начала полномасштабного вторжения на территории Беларуси находились до 10-12 тысяч российских военных.

Угроза из Беларуси: что известно

Напомним, что отсутствие тяжелой техники на параде 9 мая в Москве может быть не только следствием проблем в российской армии, но и попыткой отвлечь внимание от возможных действий с территории Беларуси. Так считает генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес.

Также в начале мая Украина зафиксировала усиленную активность со стороны Беларуси на общей границе. Президент Владимир Зеленский заявил, что речь идет о возможных мелких провокациях, за которыми внимательно следят и в случае необходимости готовы реагировать. В СНБО добавляют, что сейчас ситуация контролируемая и не несет прямой угрозы, но требует мониторинга.