Мінськ розбудовує інфраструктуру для армії РФ: ДПСУ попередила про "ризики" на кордоні

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що скупчення російських підрозділів біля українського кордону в Білорусі немає, але нагадав, що нещодавно було кілька прольотів вертольотів та повітряної кулі.

Зокрема повітряна куля, яка залетіла з території Білорусі на Київську область, підсилювала сигнал російських дронів під час атаки на Україну, повідомив в ефірі День.LIVE речник ДПСУ.

Такі ретранслятори у вигляді, за його словами, Білорусь розміщує і стаціонарно і близько біля українського кордону.

"Суттєвих змін за останні дні не було, але, по-перше, значить, що переміщення техніки або наближення чи скупчення, чи нарощення підрозділів по напрямку нашого кордону на території Білорусі цього не відмічається", — розповів він.

У ДПСУ наголошують, що Білорусь і надалі підтримує Росію, надаючи свою інфраструктуру, полігони та логістичні маршрути. За його словами, ризик використання цього напрямку для провокацій чи нового наступу зберігається.

"Білорусь продовжує підтримувати в цілому Росію і та інфраструктура, яка в Білорусі зараз продовжує розвиватися, мова йде про полігони, бази, логістичні шляхи. Звісно, що і в будь-який момент Росія також може використати її в подальшому, якщо прийме рішення перекинути на територію Білорусі додаткові свої сили. Або повторно здійснити вторгнення саме з території Білорусі в Україну. І звісно, що Білорусь надасть свою територію, свою інфраструктуру для російських військ", — вважає він.

Він також нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення на території Білорусі перебували до 10–12 тисяч російських військових.

Загроза з Білорусі: що відомо

Нагадаємо, що відсутність важкої техніки на параді 9 травня в Москві може бути не лише наслідком проблем у російській армії, а й спробою відвернути увагу від можливих дій з території Білорусі. Так вважає генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес.

Також на початку травня Україна зафіксувала посилену активність з боку Білорусі на спільному кордоні. Президент Володимир Зеленський заявив, що йдеться про можливі дрібні провокації, за якими уважно стежать і у разі потреби готові реагувати. У РНБО додають, що наразі ситуація контрольована і не несе прямої загрози, але потребує моніторингу.