Путин обвинил Украину в "терирозиме": в РФ прокомментировали удар ВСУ по Ростовской области (видео)

Глава Кремля Владимир Путин назвал удар Украины по Ростовскому региональному центру авианавигации "террористическим актом". По его словам, инцидент мог создать угрозу для гражданской авиации

В частности, 8 мая, за день до парада ко Дню победы в Москве, во время заседания Совета безопасности России Путин заявил, что утром того же дня "киевский режим" совершил, по его словам, еще один "террористический акт". Речь идет об ударе по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения.

Он отметил, что инцидент мог повлиять на безопасность гражданской авиации. В то же время, как подчеркнул Путин, серьезных последствий удалось избежать благодаря работе российских авиадиспетчеров.

Отдельно он поручил правительству России предоставить доклад о происшествии и подготовить дополнительные меры для обеспечения стабильной работы авиационной отрасли.

"Киевский режим совершил очередной акт, безусловно террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло повлиять на безопасность гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло вследствие высокопрофессиональной работы наших авиадиспетчеров", — заявил российский диктатор.

По данным российских СМИ, вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что авиасообщение на юге России планируют восстановить в течение 2-3 дней. Он также заявил, что по объекту было нанесено три удара, жертв нет, а персонал успел эвакуироваться в укрытие.

Напомним, что 8 мая дроны атаковали навигационное оборудование филиала "Аэронавигация Юга" в Ростове-на-Дону, из-за чего Россия приостановила работу 13 аэропортов на юге страны. Сообщалось также о поражении предприятий военно-промышленного комплекса и нефтяной отрасли РФ. Взрывы фиксировались в Ростове, Грозном, Ярославле, Перми и других городах. По данным Telegram-каналов, в Ярославле и Перми удары пришлись по нефтеперерабатывающим предприятиям, а в Чечне сообщали о взрывах возле военных объектов.

Стоит отметить, что в России очень сильно переживают из-за безопасности парада 9 мая. В частности в Москве резко усилили систему противовоздушной обороны и начали формировать дополнительный оборонительный контур, который в медиа уже называют "кольцом страха".

Более того, Министерство иностранных дел России выступило с заявлением о возможных ударах по Москве во время мероприятий к 9 мая. В российском ведомстве пригрозили "ответом" в случае атак и призвали иностранные государства заранее вывезти своих дипломатов и граждан из Киева, объясняя это якобы высокими рисками ответных ударов.