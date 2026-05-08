Путін звинував Україну в "терирозимі": у РФ прокоментували удар ЗСУ по Ростовській області (відео)

Глава Кремля Володимир Путін назвав удар України по Ростовському регіональному центру авіанавігації "терористичним актом". За його словами, інцидент міг створити загрозу для цивільної авіації

Зокрема, 8 травня, за день до параду до Дня перемоги в Москві, під час засідання Ради безпеки Росії Путін заявив, що вранці того ж дня "київський режим" здійснив, за його словами, ще один "терористичний акт". Йдеться про удар по Ростовському регіональному центру організації повітряного руху.

Він зазначив, що інцидент міг вплинути на безпеку цивільної авіації. Водночас, як підкреслив Путін, серйозних наслідків вдалося уникнути завдяки роботі російських авіадиспетчерів.

Окремо він доручив уряду Росії надати доповідь щодо події та підготувати додаткові заходи для забезпечення стабільної роботи авіаційної галузі.

"Київський режим здійснив черговий акт, безумовно терористичного характеру, а саме завдав удару по Ростовському регіональному центру організації повітряного руху. Це, безумовно, могло вплинути на безпеку цивільних повітряних суден. На щастя, жодних трагічних подій не сталося внаслідок високопрофесійної роботи наших авіадиспетчерів", — заявив російський диктатор.

За даними російських ЗМІ, віцепрем’єр РФ Віталій Савельєв повідомив, що авіасполучення на півдні Росії планують відновити протягом 2–3 днів. Він також заявив, що по об’єкту було завдано три удари, жертв немає, а персонал встиг евакуюватися до укриття.

Нагадаємо, що 8 травня дрони атакували навігаційне устаткування філії "Аэронавигация Юга" у Ростові-на-Дону, через що Росія призупинила роботу 13 аеропортів на півдні країни. Повідомлялося також про ураження підприємств військово-промислового комплексу та нафтової галузі РФ. Вибухи фіксувалися у Ростові, Грозному, Ярославлі, Пермі та інших містах. За даними Telegram-каналів, у Ярославлі та Пермі удари прийшлися по нафтопереробних підприємствах, а в Чечні повідомляли про вибухи біля військових об’єктів.

Варто зазначити, що у Росії дуже сильно переймаються через безпеку параду 9 травня. Зокрема у Москві різко посилили систему протиповітряної оборони та почали формувати додатковий оборонний контур, який у медіа вже називають "кільцем страху".

Ба більше, Міністерство закордонних справ Росії виступило із заявою щодо можливих ударів по Москві під час заходів до 9 травня. У російському відомстві пригрозили "відповіддю" у разі атак та закликали іноземні держави заздалегідь вивезти своїх дипломатів і громадян із Києва, пояснюючи це нібито високими ризиками ударів у відповідь.