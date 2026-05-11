Переломный момент на войне РФ: как Украина перехватила инициативу в 2026 году, — Economist

Украина массово применяет дроны против нефтяной инфраструктуры Российской Федерации и против логистики российской армии, и это говорит о перехвате инициативы на войне, заявило издание The Economist. Об этом же говорит не способность Москвы защитить парад на Красной площади, поскольку для гарантий безопасности обратились к американцам. Какие признаки показывают, что произошел слом войны РФ и Украина действительно перехватила инициативу на фронте?

Для проведения парада в Москве Кремль обратился к США, отключил доступ к интернету, отменил выступление бронетехники и самолетов, окружил периметр сотнями установок ПВО, объясняется в материале. На фронте украинские FPV-дроны с искусственным интеллектом парализовали логистику ВС РФ, говорится в материале. Параллельно происходят системные удары по тылу, и это привело к сокращению нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки и почти двойному уменьшению мощности портов.

Аналитики медиа отметили, что изменения не в пользу РФ произошли после тяжелой зимы, которую пережили украинцы. После зимних атак на Украину весной у Москвы появился страх перед "ростом эффективности ударов Украины на большие расстояния" на фоне неудач на поле боя.

"Символизм уменьшенного парада трудно переоценить. День, который должен был олицетворить военную мощь России господина Путина, зато сигнализировал о ее уязвимости и слабости. Впервые за почти три года инициатива в войне, похоже, изменилась в пользу Украины", — написали аналитики.

На основе данных Института изучения войны медиа установило, что в течение последних 30 дней РФ потеряла контроль над 113 кв. км украинской территории. При этом озвучивается три возможные причины такой ситуации: увеличение ударов средней дальности, отключение терминалов спутниковой связи Starlink (вследствие обращения Украины к SpaceX), отключение мессенджера Telegram для россиян (решение Кремля).

"В общем, это похоже на точку перелома в войне. Если россиянам нечего показать за их усилия, я не удивлюсь, если в некоторых местах все начнет разрушаться", — привело медиа оценку аналитика Королевского колледжа в Лондоне сэра Лоуренса Фридмана.

Благодаря действиям Украины кардинально изменилось соотношение погибших и раненых солдат ВС РФ, отметили в статье. Если в предыдущих войнах (и на войне РФ с 2022 года) речь шла о пропорции 1:2 и 1:3 (то есть на одного погибшего два-три раненых), то с марта 2026 года — о 2:1: на двух погибших один раненый. Основная причина таких потерь — активность дронов Украины на линии фронта: они бесшумны благодаря оптокабелю и неуязвимы для РЭБ благодаря Starlink.

Войне РФ — перелом в 2026 году

The Economist опубликовало карту ISW, на которой обозначили дальность ударов дронов ВСУ, а ниже описали украинскую тактику.

Ближние дистанции. В статье привели жалобы россиян, которые заявили, что "РФ потеряла лидерство за последние шесть месяцев в пользу Украины", что есть проблема с "логистикой последнего километра" и что "погибают 90% пилотов". Из-за ударов ВСУ российская армия позволяет движение колонн только по два грузовика, а у линии боев образовалась 20-километровая килзона. При этом она "имеет большее влияние на российские операции, чем украинские, потому что россияне пытаются продвигаться вперед", а украинцы выбирают бить по инфраструктуре вглубь от фронта, а не тратиться на штурмовиков РФ.

Средние дистанции. На расстоянии 50-300 км украинские беспилотники системно выбивают способности ВС РФ, говорится в статье. Под удары попадают склады (боеприпасов, БпЛА), командные пункты, зенитные установки, радары, блиндажи и казармы. При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что закупки дронов-мидлстрайк в 2026 году в пять раз больше, чем в 2025.

Дальние дистанции. В 2026 году Украина обошла РФ по количеству дальнобойных ударов, написало The Economist. Доставали на расстояние 2000 км от границы — по нефтяным предприятиям, заводам ВПК и даже по самолетам на военных аэродромах. Указывается, что добыча нефти в апреле уменьшилась на 400 тыс. баррелей в день, работа портов уменьшилась на 38-43%. Впрочем, медиа признало, что РФ удержалась благодаря росту цен на нефть из-за войны в Иране: доходы упали лишь на 7%.

"Многое зависит от следующих нескольких месяцев, и в частности от того, сможет ли Россия противостоять прогрессу Украины в дронах. Другое беспокойство заключается в том, собирает ли Россия свои силы для большого наступления летом", — подытожило The Economist.

Фото: ISW

Отметим, медиа New York Times установили темпы смещения линии фронта с 2023 года по сегодня. Выяснилось, что РФ продвигается медленнее всего в течение последних трех лет.

Напоминаем, 11 мая аналитики объяснили, как стабильность фронта повлияет на дальнейший ход войны РФ и почему это успех Украины.