Переломний момент на війні РФ: як Україна перехопила ініціативу у 2026 році, — Economist

Україна масово застосовує дрони проти нафтової інфраструктури Російської Федерації і проти логістики російського війська, і це говорить про перехоплення ініціативи на війні, заявило видання The Economist. Про це ж говорить не здатність Москви захистити парад на Красній площі, оскільки для його безпечного проведення звернулись до американців. Які ознаки показують, що відбувся злам війни РФ і що Україна справді перехопила ініціативу на фронті?

Для проведення параду у Москві Кремль звернувся до США, вимкнув доступ до інтернету, скасував виступ бронетехніки та літаків, оточив периметр сотнями установок ППО, пояснюється у матеріалі. На фронті українські FPV-дрони зі штучним інтелектом паралізували логістику ЗС РФ, ідеться у матеріалі. Паралельно відбуваються системні удари по тилу, і це призвело до скорочення нафтовидобутку на 400 тисяч барелів на добу та майже подвійного зменшення потужності портів.

Аналітики зауважили, що зміни не на користь РФ відбулись після важкої зими, яку пережили українці. Після зимових ударів по Україні навесні у Москви з'явився страх перед "зростанням ефективності ударів України на великі відстані" на тлі невдач на полі бою.

Відео дня

"Символізм зменшеного параду важко переоцінити. День, який мав уособити військову міць Росії пана Путіна, натомість сигналізував про її вразливість і слабкість. Вперше за майже три роки ініціатива у війні, схоже, змінилася на користь України", — написали аналітики.

На основі даних Інституту вивчення війни медіа встановило, що протягом останніх 30 днів РФ втратила контроль над 113 кв. км української території. Озвучується три можливі причини такої ситуації: збільшення ударів середньої дальності, відключення терміналів супутникового зв'язку Starlink (внаслідок звернення України до SpaceX), відключення месенджера Telegram для росіян (рішення Кремля).

"Загалом, це схоже на точку перелому у війні. Якщо росіянам нема чого показати за їхні зусилля, я не здивуюся, якщо в деяких місцях все почне руйнуватись", — навело медіа оцінку аналітика Королівського коледжу у Лондоні сера Лоуренса Фрідмана.

Завдяки діям України кардинально змінилось співвідношення загиблих та поранених солдатів ЗС РФ, зауважили у статті. Якщо в попередніх війнах (і на війні РФ з 2022 року) ішлося про пропорцію 1:2 та 1:3 (тобто на одного загиблого два-три поранених), то з березня 2026 року — про 2:1: на двох загиблих один поранений. Основна причина таких втрат — активність дронів України на лінії фронту: вони безшумні завдяки оптокабелю та невразливі для РЕБ завдяки Starlink.

Війні РФ — перелом 2026 року

The Economist опублікувало карту ISW, на якій позначили дальність ударів дронів ЗСУ, а нижче описали українську тактику.

Ближні дистанції. У статті навели скарги росіян, які заявили, що "РФ втратила лідерство за останні шість місяців на користь України", що є проблема з "логістикою останнього кілометра" і що "гинуть 90% пілотів". Через удари ЗСУ російська армія дозволяє рух колон лише по дві вантажівки, а біля лінії боїв утворилась 20-кілометрова кілзона. Кілзона "має більший вплив на російські операції, ніж українські, тому що росіяни намагаються просуватися вперед", а українці обирають бити по інфраструктурі вглиб від фронту, а не витрачатись на штурмовиків РФ.

Середні дистанції. На відстані 50-300 км українські безпілотники системно вибивають спроможності ЗС РФ, ідеться у статті. Під удари потрапляють склади (боєприпасів, БпЛА), командні пункти, зенітні установки, радари, бліндажі та казарми. Президент України Володимир Зеленський зауважив, що закупівлі дронів-мідлстрайк у 2026 році у п'ять разів більші, ніж у 2025.

Дальні дистанції. У 2026 році Україна обійшла РФ за кількістю далекобійних ударів, написало The Economist. При цьому діставали на відстань 2000 км від кордону — по нафтових підприємствах, заводах ВПК і навіть по літаках на військових аеродромах. Вказується, що видобуток нафти у квітні зменшився на 400 тис. барелів на день, робота портів зменшилась на 38-43%. Втім, медіа визнало, що РФ втрималась завдяки зростанню цін на нафту через війну в Ірані: доходи впали лише на 7%.

"Багато залежить від наступних кількох місяців, і зокрема від того, чи зможе Росія протистояти прогресу України в дронах. Інше занепокоєння полягає в тому, чи Росія збирає свої сили для великого наступу влітку", — підсумувало The Economist.

Фото: ISW

Зазначимо, медіа New York Times встановили темпи зміщення лінії фронту з 2023 року по сьогодні. З'ясувалось, що РФ просувається найповільніше протягом останніх трьох років.

Нагадуємо, 11 травня аналітики пояснили, як стабільність фронту вплине на подальший перебіг війни РФ і чому це успіх України.