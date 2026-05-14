Спутник показал последствия удара по Астраханскому ГПЗ: дым от токсичного диоксида (фото)

После атаки дронов на Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) загорелись склады с технической серой, показали спутниковые фото. Над объектом поднимается ядовитое дымное облако, и поэтому предприятие могут остановить. Что пострадало на стратегически важном объекте Российской Федерации, который попал под удар беспилотников в 900 км от Украины?

Территорию Астраханского ГПЗ затянуло характерным белым дымом, который говорит о токсичном пожаре, говорится в Telegram-канале Exlinova+. По цвету облака установили, что после возгорания на складах начала гореть сера, и поэтому в воздухе появился токсичный диоксид серы. Точка попадания — это "серные карты", то есть специальные площадки, на котором хранили побочный продукт газопереработки серу.

В канале опубликовали спутниковое фото территории Астраханского НПЗ, сделанном после налета дронов в ночь на 13 мая. Видим белые дымные "хвосты" в правом верхнем углу изображения: вероятно, это точки возгорания на "серных картах". В кадр объектива также попала изогнутая облачная полоса в воздухе, а других последствий удара не заметно.

Взрывы в РФ — Астраханский ГПЗ после удара 13 мая Фото: Exilenova+

В заметке объясняется, что на Астраханском заводе очищают газ от сероводорода, а предприятие, из-за этой специфики, является одним из крупнейших производителей серы [сера используется для производства взрывчатки (тротила, гексогена) и для производства топлива — ред.]. Кроме того, пожар на производственной площадке "повлияет на работу установок очистки газа и темпы переработки газоконденсата". Также отмечается, что россияне затянули ГПЗ антидронными сетками, и это может говорить о том, что объект действительно важен и его пытаются защитить.

Удар по Астраханскому ГПЗ, а также по Ярославскому НПЗ, подтвердили в Генштабе ВСУ. Командование опубликовало сообщение 13 мая, в котором объяснило, что оба предприятия закрывают потребности военно-промышленного комплекса РФ.

Отметим, Фокус писал о взрывах в РФ и об атаке дронов на Астраханский ГПЗ. Инцидент произошел в ночь на 13 мая. Губернатор Астраханской области сообщил о налете беспилотников, заверил, что все БпЛА сбили, но некоторые обломки упали на территорию местного газоперерабатывающего предприятия. По словам чиновника, пожар потушили и все в порядке: вредных выбросов нет.

В сети не было кадров поражения Астраханского ГПЗ. Объект площадью около 3 кв. км расположен в 20 км к северо-востоку от Астрахани. Производственные мощности — переработка около 12 млрд куб. м газа в год. На Google maps видим, что зона возгорания "серных карт" расположена в северной части предприятия. Кроме того, неподалеку есть 28 резервуаров.

Взрывы в РФ — как выглядит Астраханский ГПЗ Фото: Google Maps

Напоминаем, той же ночью было шумно в порту Тамани: на видео с места событий — стрельба из-за ночного налета дронов. Кроме того, горело на нефтеперекачивающей станции "Нурлино", которая переправляет нефть РФ из Сибири на НПЗ в южных и центральных российских регионах.