Супутник показав наслідки удару по Астраханському ГПЗ: дим від токсичного діоксиду (фото)

Після атаки дронів на Астраханський газопереробний завод (ГПЗ) загорілись склади з технічною сіркою, показали супутникові фото. Над об'єктом здіймається отруйна димна хмара, і тому підприємство можуть зупинити. Що постраждало на стратегічно-важливому об'єкті Російської Федерації, яке потрапило під удар безпілотників за 900 км від України?

Територію Астраханського ГПЗ затягнуло характерним білим димом, який говорить про токсичну пожежу, ідеться у Telegram-каналі Exlinova+. За кольором хмари встановили, що після займання на складах почала горіти сірка, і через це у повітрі з'явився токсичний діоксид сірки. Точка влучання — це "сірчані карти", тобто спеціальні майданчики, на якому зберігали побічний продукт газопереробки сірку.

У каналі опублікували супутникове фото території Астраханського НПЗ, зробленому після нальоту дронів в ніч на 13 травня. Бачимо білі димні "хвости" у правому верхньому куті зображення: ймовірно, це точки займання на "сірчаних картах". У кадр об'єктива також потрапив вигнута хмарна смуга на висчині, а інших наслідків удару не помітно.

Вибухи у РФ — Астраханський ГПЗ після удару 13 травня Фото: Exilenova+

У дописі пояснюється, що на Астраханському заводі очищують газ від сірководню, а підприємство, через цю специфіку, є одним з найбільших виробників сірки [сірка використовується для виробництва вибухівки (тротилу, гексогену) та для виробництва палива — ред.]. Крім того, пожежа на виробничому майданчику "вплине на роботу установок очищення газу та темпи переробки газоконденсату". Також зауважується, що росіяни затягнули ГПЗ антидроновими сітками, і це може говорити про те, що об'єкт справді важливий і його намагаються захистити.

Удар по Астраханському ГПЗ, і також по Ярославському НПЗ, підтвердили у Генштабі ЗСУ. Командування опублікувало допис 13 травня, у якому пояснило, що обидва підприємства закривають потреби військово-промислового комплексу РФ.

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ та про атаку дронів на Астраханський ГПЗ. Інцидент стався в ніч на 13 травня. Губернатор Астраханської області повідомив про наліт безпілотників, запевнив, що усі БпЛА збили, але деякі уламки упали на територію місцевого газопереробного підприємства. Зі слів посадовця, пожежу загасили та все гаразд: шкідливих викидів немає.

У мережі не було кадрів ураження Астраханського ГПЗ. Об'єкт площею близько 3 кв. км розташований за 20 км на північний схід від Астрахані. Виробничі потужності — переробка близько 12 млрд куб. м газу на рік. На Google maps бачимо, що зона займання "сірчаних карт" розташована у північній частині підприємства. Крім того, неподалік є 28 резервуарів.

Вибухи у РФ — як виглядає Астраханський ГПЗ Фото: Google Maps

Нагадуємо, тієї ж ночі було гучно у порту Тамані: на відео з місця подій — стрілянина через нічний наліт дронів. Крім того, палало на нафтоперекачувальній станції "Нурлино", яка переправляє нафту РФ з Сибіру на НПЗ у південних та центральних російських регіонах.