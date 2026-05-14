Перехватчики Sting впервые сбили 300 целей во время атаки 1500 дронов РФ (видео)

Для отражения массированной атаки Российской Федерации из 1500 дронов для перехвата использовали зенитные беспилотники Sting, которые показали рекордную эффективность, заявила компания-производитель. Выяснилось, что этим единственным типом БпЛА обезвредили 300 целей. Все попадания зафиксированы на видео. Какие особенности зенитной спецоперации, которая длилась целые сутки?

Дроны-перехватчики Sting использовались подразделениями ПВО Украины во время воздушного удара РФ, который длился с утра 13 мая по утро 14 мая, говорится в сообщении компании-производителя "Дикие шершни" в соцсети. На видео, которое иллюстрировало новый рекорд, зафиксировали 14 попаданий по российским "Шахедам".

Видео с кадрами работы Sting длится 34 секунды. В течение этого времени дроны-перехватчики раз за разом подлетают к дронам РФ. Основная тактика попадания — приблизиться с "хвоста" или снизу. Каждая атака на записи завершается попаданием, причем "Шахеды" (или другие похожие модели БпЛА РФ), не делают попыток уклониться или отбиться.

В заметке "Дикий шершней" указано, что есть три самых эффективных подразделения Сил обороны, которые запускали Sting для сбивания "Шахедов": названия не указаны. Эти три подразделения отвечают за 200 из 300 пораженных целей. Кроме того, среди этой тройки есть еще одна выдающаяся команда, которая сбила 120 российских БпЛА в течение одной ночи. Заметим, что президент Украины Владимир Зеленский 14 мая сообщил, что во время 24-часовой атаки ВС РФ запустили 1560 дронов различных типов. Можем посчитать, что Sting отвечает за пятую часть сбитий, а экипаж-рекордсмен — 10% от всего массива целей.

"Рекорд по наибольшему количеству перехватов одним экипажем также был побит дважды", — говорится в сообщении.

Дроны-перехватчики ВСУ — что известно о Sting

STING — дроны-перехватчики от компании "Дикие Шершни", которые используются для сбивания различных типов беспилотников ВС РФ. Беспилотники разгоняются до скорости до 280 км/ч и могут поражать объекты на высоте до 5 км. Основное назначение перехватывала Sting — это сбивание "Шахедов", "Гераней", "Ланцетов" и разведывательных дронов РФ. Кроме того, согласно данным производителя, эффективность ударов держится на уровне 80-90% и зависит от мастерства операторов.

Отметим, новые варианты Sting могут догнать реактивные "Шахеды", которые летят на 500 км/ч. Один из таки случаев произошел в декабре 2025 года. На видео с моментом поражения фигурирует дрон "Герань-3" ВС РФ, перехватчик стремительно приближается и сверху врезается в цель.

В апреле 2026 года представитель "Диких шершней" рассказал, что перехватчики Sting 2.0 смогут сбивать все более быстрые цели. Кроме того, работают над оружием, которое сможет перехватить управляемые авиабомбы РФ.

Напоминаем, украинские военные показали еще один пример использования Sting, который запускали не с земли, а с морской платформы.