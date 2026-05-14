Перехоплювачі Sting вперше збили 300 цілей під час атаки 1500 дронів РФ (відео)

Для відбиття масованої атаки Російської Федерації зі 1500 дронів для перехоплення використали зенітні безпілотники Sting, які показали рекордну ефективність, заявила компанія-виробник. З'ясувалось, що цим єдиним типом БпЛА знешкодили 300 цілей. Усі влучання зафіксовані на відео. Які особливості зенітної спецоперації, яка тривала цілу добу?

Дрони-перехоплювачі Sting використовувались підрозділами ППО України під час повітряного удару РФ, який тривав з ранку 13 травня по ранок 14 травня, ідеться у дописі компанії-виробника "Дикі шершні" у соцмережі. На відео, яке ілюструвало новий рекорд, зафіксували 14 влучань по російських "Шахедах".

Відео з кадрами роботи Sting триває 34 секунди. Протягом цього часу дрони-перехоплювачі раз за разом підлітають до дронів РФ. Основна тактика влучання — наблизитись з "хвоста" чи знизу. Кожна атака на записі завершується влучанням, при чому "Шахеди" (чи інші схожі моделі БпЛА РФ), не роблять спроб ухилитись чи відбитись.

У дописі "Дикий шершнів" вказано, що є три найефективніших підрозділи Сил оборони, які запускали Sting для збиття "Шахедів": назви не вказані. Ці три підрозділи відповідають за 200 з 300 уражених цілей. Крім того, серед цієї трійки є ще одна визначна команда, яка збила 120 російських БпЛА протягом однієї ночі. Зауважмо, що президент України Володимир Зеленський 14 травня повідомив, що під час 24-годинної атаки ЗС РФ запустили 1560 дронів різних типів. Можемо порахувати, що Sting відповідає за п'яту частину збиттів, а екіпаж-рекордсмен — 10% від усього масиву цілей.

"Рекорд за найбільшою кількістю перехоплень одним екіпажем також було побито двічі", — ідеться у дописі.

Дрони-перехоплювачі ЗСУ — що відомо про Sting

STING — дрони-перехоплювачі від компанії "Дикі Шершні", які використовуються для збиття різних типів безпілотників ЗС РФ. Безпілотники розганяються до швидкості до 280 км/год та можуть уражати об'єкти на висоті до 5 км. Основне призначення перехоплювала Sting — це збиття "Шахедів", "Гераней", "Ланцетів" і розвідувальних дронів РФ. Крім того, згідно з даними виробника, ефективність ударів тримається на рівні 80-90% і залежить від майстерності операторів.

Зазначимо, новіші варіанти Sting можуть наздогнати реактивні "Шахеди", які летять на 500 км/год. Один з таки випадків стався у грудні 2025 року. На відео з моментом ураження фігурує дрон "Герань-3" ЗС РФ, перехоплювач стрімко наближається та згори врізається у ціль.

У квітні 2026 року представник "Диких шершнів" розповів, що перехоплювачі Sting 2.0 зможуть збивати все швидші цілі. Крім того, працюють над зброєю, яка зможе перехопити керовані авіабомби РФ.

Нагадуємо, українські військові показали ще один приклад використання Sting, який запускали не з землі, а з морської платформи.