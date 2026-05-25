Ловушка на границе: "Вагнер" в Беларуси может стать инструментом новых провокаций, — Снегирев

Украина после 2022 года значительно усилила оборону на границе с Беларусью, превратив ее в укрепленную линию фронта. В то же время главной угрозой на этом направлении остаются подразделения частной военной компании "Вагнер", которые находятся в Беларуси.

Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "FREEДOM".

По его словам, на украинско-белорусской границе созданы инженерно-фортификационные сооружения и минные поля, которые должны предотвратить возможные провокации и прорыв российских войск.

"Украинско-белорусская граница на данный момент — это укрепленная линия, практически фронт. Проведены инженерно-фортификационные работы, создана достаточная глубина минных полей", — сказал Снегирев.

Он добавил, что вдоль границы также сосредоточены оперативные резервы, чтобы не допустить повторения сценария февраля 2022 года.

Відео дня

Аналитик отметил, что наибольшую опасность представляет присутствие в Беларуси до 5 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер", которые легализованы по местному законодательству. По его словам, Россия может использовать это для отрицания своего участия в возможных провокациях на украинско-белорусской или польско-белорусской границе.

"Это фактически гибридный характер войны", — пояснил Снегирев.

Он также отметил, что Беларусь используется российскими войсками для эксплуатации военной инфраструктуры, в частности трех аэродромов.

По словам эксперта, постоянное напряжение на северной границе заставляет Украину удерживать там значительные силы и резервы. Это, как он считает, позволяет российской армии отвлекать украинские подразделения от основных направлений наступления.

Возможное наступление из Беларуси: что известно

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила данные о возможной угрозе нового наступления РФ с территории Беларуси. По его словам, удар может быть нанесен с северного направления — со стороны Беларуси и Брянской области РФ в направлении Киевской и Черниговской областей.

Заявление прозвучало на фоне совместных военных учений России и Беларуси. Во время маневров военные отрабатывали действия с использованием ОТРК "Искандер", которые Россия передала Минску. Также Минобороны РФ сообщало о размещении ядерных боеголовок в хранилище на территории Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко несколько раз заявлял о необходимости "мобилизации" белорусов. В феврале Минобороны Беларуси проводило сборы резервистов и проверку боевой готовности армии.

В то же время Лукашенко заявил, что Беларусь вступит в войну в случае атаки "с другой стороны". По его словам, в таком случае речь будет идти о "защите", а Россия окажет помощь.

Ранее Зеленский также объяснял, как будет действовать Украина в случае угрозы со стороны Беларуси и будут ли ждать ВСУ непосредственного нападения для ответа. Кроме того, западные медиа сообщали о российском проекте по размещению ядерных боеголовок на морском дне на глубине около 200 метров.