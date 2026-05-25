Пастка на кордоні: "Вагнер" у Білорусі може стати інструментом нових провокацій, — Снєгирьов

Україна після 2022 року значно посилила оборону на кордоні з Білоруссю, перетворивши його на укріплену лінію фронту. Водночас головною загрозою на цьому напрямку залишаються підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", які перебувають у Білорусі.

Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу “FREEДOM”.

За його словами, на українсько-білоруському кордоні створено інженерно-фортифікаційні споруди та мінні поля, які мають запобігти можливим провокаціям і прориву російських військ.

“Українсько-білоруський кордон на даний момент — це укріплена лінія, практично фронт. Проведені інженерно-фортифікаційні роботи, створена достатня глибина мінних полів”, — сказав Снєгирьов.

Він додав, що вздовж кордону також зосереджені оперативні резерви, щоб не допустити повторення сценарію лютого 2022 року.

Аналітик наголосив, що найбільшу небезпеку становить присутність у Білорусі до 5 тисяч бійців ПВК “Вагнер”, які легалізовані за місцевим законодавством. За його словами, Росія може використовувати це для заперечення своєї участі у можливих провокаціях на українсько-білоруському або польсько-білоруському кордоні.

“Це фактично гібридний характер війни”, — пояснив Снєгирьов.

Він також зазначив, що Білорусь використовується російськими військами для експлуатації військової інфраструктури, зокрема трьох аеродромів.

За словами експерта, постійна напруга на північному кордоні змушує Україну утримувати там значні сили та резерви. Це, як він вважає, дозволяє російській армії відволікати українські підрозділи від основних напрямків наступу.

Можливий наступ з Білорусі: що відомо

20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала дані про можливу загрозу нового наступу РФ з території Білорусі. За його словами, удар може бути завданий з північного напрямку — з боку Білорусі та Брянської області РФ у напрямку Київської та Чернігівської областей.

Заява пролунала на тлі спільних військових навчань Росії та Білорусі. Під час маневрів військові відпрацьовували дії з використанням ОТРК “Іскандер”, які Росія передала Мінську. Також Міноборони РФ повідомляло про розміщення ядерних боєголовок у сховищі на території Білорусі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко кілька разів заявляв про необхідність “мобілізації” білорусів. У лютому Міноборони Білорусі проводило збори резервістів та перевірку бойової готовності армії.

Водночас Лукашенко заявив, що Білорусь вступить у війну у разі атаки “з іншого боку”. За його словами, у такому випадку йтиметься про “захист”, а Росія надасть допомогу.

Раніше Зеленський також пояснював, як діятиме Україна у разі загрози з боку Білорусі та чи чекатимуть ЗСУ безпосереднього нападу для відповіді. Крім того, західні медіа повідомляли про російський проєкт із розміщення ядерних боєголовок на морському дні на глибині близько 200 метрів.