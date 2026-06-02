Россия может усилить атаки против Украины: эксперт назвал два сценария обстрелов

Российские оккупанты несмотря на массированные атаки по Киеву не планируют уменьшать интенсивность обстрелов. Более того, враг может усилить свой террор гражданского населения, считают военные эксперты.

В частности, сейчас существует два сценария возможных атак России по Украине. Об этом заявил военный эксперт и военнослужащий Сил ТрО Александр Мусиенко, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, к тактике террора ВС РФ переходят из-за того, что не способны реализовать свои стратегические цели. Эксперт также обратил внимание на то, что российские войска несут существенные потери, а удары по логистике растут. Поэтому для лидера РФ Владимира Путина важно создать "картинку победы".

"Путин ищет что-то, что ему создаст для российской аудитории и для мира какую-то картинку силы. Что он контролирует ситуацию. Другого пути, кроме террористических преступлений, кроме вот этих актов террора против гражданского населения у него просто нет", — сказал эксперт.

Какими могут быть атаки россиян

По мнению Мусиенко, есть два возможных варианта того, какую стратегию Россия может выбрать для ударов по Украине:

Удары летом. Россияне могут попытаться создать проблемы в энергетике именно во время пиковой нагрузки из-за активного использования кондиционеров.

Накопление ракет до осени. Враг может взять определенную паузу для накопления запасов, чтобы попытаться сорвать начало отопительного сезона в сентябре.

Атака на Киев 2 июня — что известно

В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву одновременно запуская по украинской столице ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. По данным городского головы Виталия Кличко, известно о пяти погибших и 65 раненых, в том числе пострадали трое детей. При этом есть попадания ракет в жилые дома и нежилые помещения по всему Киеву.

Утром оккупанты снова ударили ракетами по Киеву — предположительно, удар был нанесен ракетами "Циркон".

Также вражеским ударам подверглись Сумы, Херсон, Чернигов, Шостка, Житомир, Хмельницкий, Староконстантинов и населенные пункты Полтавского района.