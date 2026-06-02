Росія може посилити атаки проти України: експерт назва два сценарії обстрілів

Російські окупанти попри масовані атаки по Києву не планують зменшувати інтенсивність обстрілів. Більше того, ворог може посилити свій терор цивільного населення, вважають військові експерти.

Зокрема, наразі існує два сценарії можливих атак Росії по Україні. Про це заявив військовий експерт та військовослужбовець Сил ТрО Олександр Мусієнко, повідомляє "РБК-Україна".

За його словами, до тактики терору ЗС РФ переходять через те, що не здатні реалізувати свої стратегічні цілі. Експерт також звернув увагу на те, що російські війська несуть суттєві втрати, а удари по логістиці зростають. Тож для лідера РФ Володимира Путіна важливо створити "картинку перемоги".

"Путін шукає щось, що йому створить для російської аудиторії та для світу якусь картинку сили. Що він контролює ситуацію. Іншого шляху, окрім терористичних злочинів, окрім ось цих актів терору проти цивільного населення в нього просто немає", — сказав експерт.

Якими можуть бути атаки росіян

На думку Мусієнка, є два можливі варіанти того, яку стратегію Росія може обрати для ударів по Україні:

Удари влітку. Росіяни можуть спробувати створити проблеми в енергетиці саме під час пікового навантаження через активне використання кондиціонерів.

Накопичення ракет до осені. Ворог може взяти певну паузу для накопичення запасів, щоб спробувати зірвати початок опалювального сезону у вересні.

Атака на Київ 2 червня — що відомо

У ніч на 2 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву водночас запускаючи по українській столиці ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. За даними міського голови Віталія Кличка, відомо про п'ятьох загиблих та 65 поранених, зокрема постраждало троє дітей. При цьому є влучання ракет у житлові будинки та нежитлові приміщення по всьому Києву.

Вранці окупанти знову вдарили ракетами по Києву — імовірно, удар було завдано ракетами "Циркон".

Також ворожих ударів зазнали Суми, Херсон, Чернігів, Шостка, Житомир, Хмельницький, Старокостянтинів та населені пункти Полтавського району.