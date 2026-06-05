"Искандеров" не менее 180-250 единиц: Сергей "Флеш" рассказал, какие запасы оружия для ударов имеет РФ

Если ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" россияне запускают по Украине чуть ли не "с завода", то баллистических ракет "Искандер" РФ имеет в запасе по меньшей мере 180-250 единиц.

На днях Харьков атаковал "Шахед", который был изготовлен буквально несколько дней назад. Даты производства, указанные на оружии, могут указывать на приблизительные запасы различного вооружения у россиян. Об этом рассказал советник министра обороны и эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш").

По наблюдениям эксперта, "Шахеды" прилетают по украинским населенным пунктам с датой производства от 5 до 15 дней до момента атаки. Это может указывать на то, что россияне запускают эти дроны буквально с конвейера.

Зато другая ситуация в РФ с баллистическими ракетами. "Искандеры" (9М723) обычно датируются 2025 годом выпуска и их в постоянных запасах россияне могут иметь около двухсот ракет.

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Что касается других ракет, то эксперт наблюдает следующую ситуацию:

противокорабельные гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон" (3М22) прилетают все 2026 года выпуска;

стратегические крылатые ракеты класса "воздух — земля" Х-101 чаще всего датированы 2026 годом выпуска (за несколько месяцев до атак);

ракеты С-400 (РМ-48У) прилетают 2026 года выпуска;

авиационные ракеты Х-59 датированы 3 кварталом 2025 года.

Эти данные могут указывать на незначительные запасы вооружения у россиян, считает Сергей "Флеш".

"В целом можно сказать, что производство БпЛА и ракет в РФ не позволяет формировать большие запасы и почти все идет на фронт", — подытожил специалист.

Сколько ракет "Орешник" имеет РФ

Эксперты Defense Express также в конце мая подсчитали, какими могут быть реальные запасы баллистических ракет средней дальности "Орешник" у россиян. Согласно данным разведок и открытых источников, этого вооружения у РФ не более 3-4 единиц в запасе.

Темпы производства "Орешника" оценивают в примерно 2-2,5 месяца.

Напомним, ранее OSINT-аналитик Jonpy подсчитал, есть ли в РФ резерв танков и БТР для отправки на фронт.

Военный эксперт Богдан Долинце также озвучивал, сколько массированных атак в месяц сейчас способна осуществлять Россия.