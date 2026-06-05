"Іскандерів" не менше 180-250 одиниць: Сергій "Флеш" розповів, які запаси зброї для ударів має РФ

Якщо ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" росіяни запускають по Україні ледь не "з заводу", то балістичних ракет "Іскандер" РФ має в запасі щонайменше 180-250 одиниць.

Днями Харків атакував "Шахед", який було виготовлено буквально кілька днів тому. Дати виробництва, вказані на зброї, можуть вказувати на приблизні запаси різного озброєння у росіян. Про це розповів радник міністра оборони та експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

За спостереженнями експерта, "Шахеди" прилітають по українських населених пунктах з датою виробництва від 5 до 15 днів до моменту атаки. Це може вказувати на те, що росіяни запускають ці дрони буквально з конвеєра.

Натомість інша ситуація у РФ з балістичними ракетами. "Іскандери" (9М723) зазвичай датуються 2025 роком випуску і їх у постійних запасах росіяни можуть мати близько двохсот ракет.

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Що стосується інших ракет, то експерт спостерігає наступну ситуацію:

протикорабельні гіперзвукові крилаті ракети "Циркон" (3М22) прилітають усі 2026 року випуску;

стратегічні крилаті ракети класу "повітря — земля" Х-101 найчастіше датовані 2026 роком випуску (за кілька місяців до атак);

ракети С-400 (РМ-48У) прилітають 2026 року випуску;

авіаційні ракети Х-59 датовані 3 кварталом 2025 року.

Ці дані можуть вказувати на незначні запаси озброєння у росіян, вважає Сергій "Флеш".

"Загалом можна сказати, що виробництво БпЛА та ракет у РФ не дозволяє формувати великі запаси і майже все йде на фронт", — підсумував фахівець.

Скільки ракет "Орешник" має РФ

Експерти Defense Express також наприкінці травня підрахували, якими можуть бути реальні запаси балістичних ракет середньої дальності "Орешник" у росіян. Відповідно до даних розвідок та відкритих джерел, цього озброєння у РФ не більше 3-4 одиниць у запасі.

Темпи виробництва "Орешника" оцінюють у приблизно 2–2,5 місяці.

Нагадаємо, раніше OSINT-аналітик Jonpy підрахував, чи є в РФ резерв танків та БТР для відправлення на фронт.

Військовий експерт Богдан Долінце також озвучував, скільки масованих атак на місяць зараз здатна здійснювати Росія.