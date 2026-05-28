Підготовка може тривати 2-4 дні: скільки масованих атак на місяць зараз здатна здійснювати РФ

Росія виробляє до 150 крилатих та балістичних ракет на місяць, а сама підготовка до масованого удару може тривати від 2 до 4 днів. Ворог вже готується до наступного обстрілу.

Саме від виробничих потужностей російського військово-промислового комплексу залежить кількість масованих атак, які здатна здійснювати РФ упродовж місяця по території України. Про це в етері "Київ 24" розповів військовий експерт Богдан Долінце.

За оцінками фахівця, наразі можливостей у Росії достатньо для приблизно двох масованих атак по Україні на місяць.

"Є декілька ключових чинників, які на це впливають. Перше — це виробничі потужності, вони загалом складають до 150 ракет різних типів на місяць, крилатих і балістичних. Їх росіянам вистачає в середньому десь на дві масовані атаки щомісяця", — пояснив Долінце.

Другий чинник — це час, який потрібний на підготовку до здійснення обстрілу. Зазвичай у росіян на це йде від 2 до 4 днів. Для того, щоб реалізувати масовану атаку, ворогу потрібно визначити цілі, підготувати логістику, маршрути, а також запрограмувати ракети.

Проте також варто враховувати, що після такого обстрілу РФ не може одразу повторити атаку. Тому ЗС РФ змушені упродовж кількох тижнів накопичувати ракети і дрони.

Росіяни готуються до наступного масованого удару по Україні: що відомо

Після комбінованої атаки на Київ 24 травня росіяни погрожують продовженням "системних ударів" по Україні. Ворог вже накопичує ракети для здійснення наступних обстрілів, попереджають військові.

26 травня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що наступна масована атака може статися упродовж найближчих кількох діб. Тим часом моніторингові канали писали, що ворог передислокує стратегічну авіацію із Далекого Сходу, а також накопичує ударні безпілотники на пускових локаціях.

27 травня генерал-лейтенант Ігор Романенко в етері "Ранок.LIVE" розповів, що противник збільшує частку балістичних ракет під час обстрілів. Через нестачу ППО у Києва наступний масований удар може статися вже через тиждень з моменту попередньої атаки, пояснив експерт.