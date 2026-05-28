Подготовка может длиться 2-4 дня: сколько массированных атак в месяц сейчас способна осуществлять РФ

Россия производит до 150 крылатых и баллистических ракет в месяц, а сама подготовка к массированному удару может длиться от 2 до 4 дней. Враг уже готовится к следующему обстрелу.

Именно от производственных мощностей российского военно-промышленного комплекса зависит количество массированных атак, которые способна осуществлять РФ в течение месяца по территории Украины. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал военный эксперт Богдан Долинце.

По оценкам специалиста, сейчас возможностей у России достаточно для примерно двух массированных атак по Украине в месяц.

"Есть несколько ключевых факторов, которые на это влияют. Первое — это производственные мощности, они в целом составляют до 150 ракет различных типов в месяц, крылатых и баллистических. Их россиянам хватает в среднем где-то на две массированные атаки ежемесячно", — пояснил Долинце.

Второй фактор — это время, которое требуется на подготовку к осуществлению обстрела. Обычно у россиян на это уходит от 2 до 4 дней. Для того, чтобы реализовать массированную атаку, врагу нужно определить цели, подготовить логистику, маршруты, а также запрограммировать ракеты.

Однако также следует учитывать, что после такого обстрела РФ не может сразу повторить атаку. Поэтому ВС РФ вынуждены в течение нескольких недель накапливать ракеты и дроны.

Россияне готовятся к следующему массированному удару по Украине: что известно

После комбинированной атаки на Киев 24 мая россияне угрожают продолжением "системных ударов" по Украине. Враг уже накапливает ракеты для осуществления следующих обстрелов, предупреждают военные.

26 мая мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что следующая массированная атака может произойти в течение ближайших нескольких суток. Тем временем мониторинговые каналы писали, что враг передислоцирует стратегическую авиацию с Дальнего Востока, а также накапливает ударные беспилотники на пусковых локациях.

27 мая генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире "Ранок.LIVE" рассказал, что противник увеличивает долю баллистических ракет во время обстрелов. Из-за недостатка ПВО у Киева следующий массированный удар может произойти уже через неделю с момента предыдущей атаки, пояснил эксперт.