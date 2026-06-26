Состоялся очередной обмен пленными: Украина вернула 160 человек (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене пленными, в ходе которого были возвращены 160 бойцов Сил обороны. Среди пленных — военнослужащие, защищавшие Мариуполь и "Азовсталь".

Украина вернула бойцов, находившихся в плену с 2022 года, написал Зеленский в Telegram-канале. На украинской земле военнослужащих ВСУ встретили пограничники, сотрудники Национальной гвардии, сотрудники Государственной службы транспорта и другие. Воины попали в плен во время боев в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, говорится в сообщении.

Президент опубликовал серию фотографий с бойцами Сил обороны, освобожденными из плена РФ. На снимках видно, как бойцы обнимаются с сослуживцами и звонят родным, укутавшись в государственные флаги.

Відео дня

Обмен пленными — боец ВСУ с украинским флагом, 26 июня Фото: Володимир Зеленський

Обмен пленными — боец ВСУ вместе с сослуживцем, 26 июня Фото: Володимир Зеленський

Информацию об обмене дополнил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Уточняется, что 26 июня состоялся 76-й обмен. Из 160 бойцов, вернувшихся домой, 116 — защитники Мариуполя. В сообщении Штаба перечислены все виды и рода войск Сил обороны, которые сегодня приветствовали своих собратьев: помимо ВСУ, НГУ, ГПСУ, упомянуты Воздушные силы, Медицинские силы, ВМС и т. д.

"Самому молодому освобожденному "Защитнику" исполнилось 26 лет. Самому старшему — 66", — говорится в сообщении КШППВ.

Также отмечается, что в плену у РФ остаются ещё 9606 бойцов Сил обороны. Людей осмотрят медики, окажут медицинскую помощь, выплатят государственное пособие, оформят необходимые документы и отправят на реабилитацию, сообщил Штаб.

Обмен пленными — подробности

Отметим, что накануне 9 мая кремлевский диктатор Путин согласился на обмен пленными в формате "1000 на 1000", чтобы провести парад на Красной площади. Президент Зеленский издал специальный указ о безопасном проведении российского мероприятия, и после этого РФ начала выполнять взятые на себя обязательства. По состоянию на сегодняшний день Кремль не вернул 1000 украинцев. За почти два месяца состоялись два обмена (не считая сегодняшнего). 15 мая россияне вернули 205 пленных украинцев: среди них были защитники Мариуполя и люди, которых россияне захватили в первые дни вторжения на территории Чернобыльской АЭС. 5 июня — еще 186, из них — один гражданский, которого незаконно удерживали в тюрьме РФ с 2022 года. Кроме того, вернули бойцов, которые наладили "воздушный мост" в дни боев за Мариуполь. Вместе с сегодняшним обменом пока не набралось обещанной тысячи: в плену осталось еще 449 пленных, а вернули — 551.

Напоминаем: украинские правоохранители разоблачили военнослужащего ВСУ, который работал на российские власти, находясь в плену: что установили следователи.