Відбувся новий обмін полоненими: Україна повернула 160 людей (фото)

Президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін полоненими, під час якого повернули 160 бійців Сил оборони. Серед полонених — військовослужбовці, які боронили Маріуполь та "Азовсталь".

Україна повернула бійців, які перебували у полоні з 2022 року, написав Зеленський у Telegram-каналі. На українській землі зустріли військовослужбовців ЗСУ, прикордонників, нацгвардійців, службовців Державної служби транспорту та інші. Воїни потрапили у полон під час боїв у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, ідеться у дописі.

Президент опублікував серію фото з бійцями Сил оборони, яких визволили з полону РФ. Бачимо, як бійці обіймаються з побратимами, та телефонують рідним, обгорнувшись державними прапорами.

Обмін полоненими — боєць ЗСУ в українському прапорі, 26 червня Фото: Володимир Зеленський

Обмін полоненими — боєць ЗСУ разом з побратимом, 26 червня Фото: Володимир Зеленський

Інформацію про обмін доповнив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Уточнюється, що 26 червня відбувся 76 обмін. Зі 160 бійців, яких повернули додому, 116 — оборонці Маріуполя. У дописі Штабу перелічуються усі види та роди військ Сил оборони, які сьогодні вітали побратимів: окрім ЗСУ, НГУ, ДПСУ, згадали про Повітряні сили, Медичні сили, ВМС тощо.

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"Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому — 66", — ідеться у дописі КШППВ.

Також наголошується, що у полоні РФ залишається ще 9606 бійців Сил оборони. Людей оглянуть медики, підлікують, виплатять державну допомогу, оформлять необхідні документи та відправлять на реабілітацію.

Обмін полоненими — деталі

Зазначимо, напередодні 9 травня кремлівський диктатор Путін погодився на обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", щоб провести парад на Красній площі. Президент Зеленський видав спеціальний указ про безпечне проведення російського заходу, і після того РФ почала виконувати взяті зобов'язання. Станом на сьогоднішні обмін, Кремль не повернув 1000 українців. Протягом майже двох місяців відбулось два обміни (не рахуючи сьогоднішній). 15 травня росіяни повернули 205 полонених українців: серед них були оборонці Маріуполя і люди, яких росіяни захопили у перші дні вторгнення на території Чорнобильської АЕС. 5 червня — ще 186, з них — один цивільний, якого незаконно тримали у тюрмі РФ з 2022 року. Крім того, повернули бійців, які налагодили "повітряний міст" у дні боїв за Маріуполь. Разом з сьогоднішнім обміном поки не має обіцяної тисячі: у полоні залишилося ще 449 людей, а повернули — 551.

Нагадуємо, українські правоохоронці викрили військовослужбовця ЗСУ, який працював на російську владу, перебуваючи у полоні: що встановили слідчі.