В РФ заявили, что Украина и НАТО совместно разрабатывают оружие для атак на российские авиабазы

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила НАТО и Украину в намерении совместно создать новое оружие для нанесения ударов по авиабазам РФ.

Захарова заявила, что Киев и, в частности, НАТО готовятся к созданию оружия для нанесения ударов по авиабазам, расположенным в глубине территории РФ. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на заявления официального представителя МИД РФ.

Чиновница уточнила, что речь якобы идет о создании вооружения для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз. Она также утверждает, что Киев пытается втянуть РФ и НАТО в вооруженный конфликт.

"Киев активизирует попытки втянуть НАТО в прямой вооружённый конфликт с Россией, чтобы спасти своё безнадёжное положение", — заявила Захарова.

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Пресс-секретарь МИД России также пригрозила, что из-за этого у военных ВС РФ появляются дополнительные основания "проявлять повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве вооружений", применяемых против России.

"Именно с этих позиций мы и будем оценивать как текущую ситуацию, так и перспективы её дальнейшей эскалации", — подчеркнула Захарова.

По её словам, НАТО теряет "остатки рациональности" и "дрейфует в зону повышенного риска".

Стоит отметить, что Мария Захарова не впервые выдвигает обвинения в адрес стран Запада и Украины в попытках эскалации ситуации. В марте агентство Reuters писало, что пресс-секретарь российского МИД жаловалась на якобы наращивание НАТО своего военного присутствия в Арктике, что якобы создает угрозу для РФ.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы предложила ограничить боевые действия четырьмя регионами.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин установил для Вооруженных сил РФ новые сроки захвата территорий Украины.