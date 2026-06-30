Речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова звинуватила НАТО та Україну у намірах спільно створити нову зброю для ударів по авіабазах РФ.

Захарова заявила, що Київ та НАТО зокрема готуються створити зброю для ударів по авіабазах, розташованих углиб РФ. Заяви речниці МЗС РФ передали російські ЗМІ.

Посадовиця уточнила, що нібито йдеться про створення озброєння для масованого ураження та довгострокового виведення з ладу російських аеродромів і авіабаз. Вона також стверджує, що Київ намагається зіштовхнути РФ та НАТО у збройному конфлікті.

"Київ нарощує спроби зіткнути НАТО у прямому збройному конфлікті з Росією, щоб урятувати своє безнадійне становище", — заявила Захарова.

Речниця російського МЗС також пригрозила, що через це військові ЗС РФ мають додаткові підстави "демонструвати підвищену увагу до будь-яких підприємств, задіяних у розробці та виробництві озброєнь", що застосовуються проти Росії.

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"Саме з цих позицій ми й будемо оцінювати як теперішню ситуацію, так і перспективи її подальшого ескалаційного розвитку", — наголосила Захарова.

За її словами, НАТО втрачає "залишки раціональності" і "дрейфує в зону підвищеного ризику".

Варто зауважити, що від Марії Захарової не вперше лунають звинувачення у бік країн Заходу та України у спробах ескалації ситуації. У березні агентство Reuters писало, що речниця російського МЗС скаржилася на нібито нарощення НАТО своєї військової присутності в Арктиці, що нібито створює загрозу для РФ.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито запропонувала обмежити бойові дії 4 регіонами.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Путін встановив ЗС РФ нові терміни захоплення територій України.