"Анекдотические" успехи: РФ теряет в 8 раз больше солдат ради незначительного продвижения, — CSIS

В течение последних нескольких месяцев Вооруженные силы Российской Федерации теряют по 30-34 тысячи солдат, а набирают около 27 тысяч, говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS). При этом достижения РФ аналитики оценили как "анекдотические". На фоне потерь и мизерных "достижений" российский диктатор Путин планирует продолжать войну, хотя россияне уже заплатили 1,4 млн жизней своих солдат.

Российское командование утратило инициативу в войне и продолжает нести потери на поле боя, говорится в аналитическом отчете CSIS, опубликованном 1 июля. Потери к пятому году войны достигли 1,4 млн, а оккупированная территория сократилась на 400 кв. км в апреле-мае 2026 года. Потери РФ аналитики назвали "анекдотическими" и "впечатляющими", поскольку они в четыре раза превышают потери США во всех войнах после Второй мировой войны и в девять раз — потери СССР и РФ во всех войнах за тот же период.

В отчете CSIS приводятся данные по трем проблемным направлениям для Кремля. Первое направление — это рост потерь по сравнению с потерями Украины. В начале войны речь шла о соотношении 2-3 к 1: то есть 2–3 раненых/убитых солдата РФ против одного украинца. Сегодняшняя пропорция — восемь к одному, установили аналитики. При этом потери на 10–30 % превышают набор контрактников. Второе направление — это мизерное продвижение, за которое заплатили тысячами погибших россиян. Например, скорость продвижения под Константиновкой — 50 м в день, а под Покровском — 70 м. Третье — потеря оккупированных территорий, произошедшая весной 2026 года. Также предполагаются системные удары Украины по целям на расстоянии 300–2000 км. Впрочем, аналитики отметили, что это остановило российскую военную машину, но несколько истощило её.

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"Тем не менее, удары не подорвали российскую военную машину и не уничтожили полностью — или не лишили — военную способность России вести войну", — говорится в материале.

Отдельный раздел отчета посвящен сравнению потерь ВС РФ и других армий в прошлых войнах. Выяснилось, что эти потери в 28 раз превышают потери СССР в Афганистане и в 18 раз — в обеих чеченских войнах. Аналитики также привели возможные причины таких потерь. Среди них — эффективное использование Украиной дронов FPV и дронов с искусственным интеллектом, бездумное уничтожение российских военных во время штурмов, отключение спутниковой связи Starlink.

"Существует несколько правдоподобных объяснений: стратегия изнурения со стороны России, её неспособность эффективно вести совместные военные действия, плохая тактика и подготовка, коррупция и низкий моральный дух", — установил CSIS.

Потери РФ — динамика роста числа погибших и раненых россиян, CSIS

Потери РФ — темпы продвижения на фоне большого числа погибших и раненых россиян, CSIS Фото: CSIS

Потери РФ — подробности

Отметим, что в июне Минобороны Украины зафиксировало рекордные потери РФ на поле боя. Украинское командование сообщило, что в мае погибли или получили ранения 32 тыс. россиян: каждый случай зафиксирован на видео.

Между тем 28 июня украинская разведка узнала о планах Кремля провести мобилизацию в РФ. Разведчики получили информацию из собственных источников о том, что призыв могут объявить после выборов в Госдуму в октябре 2026 года.

Напоминаем, что 2 июля Фокус собрал информацию об отношении россиян к войне и опросил аналитиков о том, согласится ли Путин на мирные переговоры.