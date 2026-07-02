"Анекдотичні" успіхи: РФ втрачає у 8 разів більше солдатів заради мізерного просування, — CSIS

Протягом останніх кількох місяців Збройні сили Російської Федерації втрачають по 30-34 тисячі солдатів, а набирають близько 27 тисяч, ідеться у звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). При цьому здобутки РФ аналітики оцінили як "анекдотичні". На тлі втрат і мізерних "здобутків" російський диктатор Путін планує продовжувати війну, хоч росіяни вже заплатили 1,4 млн життів своїх солдатів.

Російське командування втратило ініціативу на війні й продовжує втрачати людей на полі бою, ідеться в аналітичному звіті CSIS, який з'явився 1 липня. Втрати на п'ятий рік війни досягнули 1,4 млн, а окупована територія зменшилась на 400 кв. км у квітні-травні 2026 року. Втрати РФ аналітики назвали "анекдотичними" та "вражаючими", оскільки вони у чотири рази перевищують втрати США в усіх війнах після Другої Світової війни та у дев'ять разів — втрати СРСР та РФ в усіх війнах за той же період.

У звіті CSIS наводяться дані щодо трьох проблемних напрямків для Кремля. Перший напрямок — це зростання втрат порівняно з втратами України. На початку війни ішлося про співвідношення 2-3 до 1: тобто 2-3 поранених/убитих солдата РФ проти одного українця. Сьогоднішня пропорція — вісім до одного, встановили аналітики. При цьому втрати на 10-30% більші, ніж набір контрактників. Другий напрямок — це мізерне просування, за яке заплатили тисячами загиблих росіян. Наприклад, швидкість просування під Костянтинівкою — 50 м на день, а під Покровськом — 70 м. Третій — втрата окупованих територій, яке сталось навесні 2026 року. Також загадуються системні удари України по цілях на відстані 300-2000 км. Втім, аналітики написали, що це зупинило російську військову машину, але дещо виснажило.

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"Тим не менш, удари не підірвали російську військову машину і не знищили повністю — або позбавили — військової здатності Росії вести війну", — ідеться у матеріалі.

Окремий розділ звіту присвячений порівнянню втрат ЗС РФ та інших армій в минулих війнах. З'ясувалось, що ці втрати у 28 разів вищі, ніж втрати СРСР в Афганістані, у 18 разів — на обох Чеченських війнах. Аналітики також навели можливі причини таких втрат. Серед них — ефективне використання Україною дронів FPV та з штучним інтелектом, бездумне стирання росіян під час штурмів, вимикання супутникового зв'язку Starlink.

"Існує кілька правдоподібних пояснень: стратегія виснаження Росією, її нездатність ефективно вести спільні військові дії, погана тактика та навчання, корупція та низький моральний дух", — встановив CSIS.

Втрати РФ — темпи зростання кількості загиблих та поранених росіян, CSIS

Втрати РФ — темпи просування на тлі великої кількості загиблих та поранених росіян, CSIS Фото: CSIS

Втрати РФ — деталі

Зазначимо, у червні Міноборони України зафіксувало рекордні втрати РФ на полі бою. Українське командування повідомило, що у травні загинуло чи отримало поранення 32 тис. росіян: і кожен випадок зафіксований на відео.

Тим часом 28 червня українська розвідка дізналась про плани Кремля провести мобілізацію у РФ. Розвідники отримали інформацію з власних джерел про те, що призов можуть оголосити після виборів у Держдуму у жовтні 2026 року.

Нагадуємо, 2 липня Фокус зібрав інформацію про ставлення росіян до війни та опитав аналітиків щодо того, чи погодиться Путіна на мирні переговори.