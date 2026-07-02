Россияне сообщают о потере боевого вертолета Ка-52: пилот мог погибнуть

В четверг, 2 июля, российские провоенные каналы сообщили о потере боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор". Вместе с ним, возможно, погиб и экипаж.

Вечером появилась информация о том, что один из пилотов вертолета погиб. Об этом сообщил российский пропагандист Илья Туманов (Fighterbomber) в своём Telegram-канале.

"Земля — небом, брат…", — написал пропагандист, намекая на гибель экипажа.

По предварительным данным, экипаж вертолета пытался катапультироваться, однако для одного из пилотов попытка закончилась неудачей. Система катапультирования, по всей видимости, не сработала должным образом, в результате чего пилот погиб.

Российские военные корреспонденты намекают на гибель экипажа Ка-52 Фото: Скриншот

Стоит отметить, что информация о потере россиянами очередного боевого вертолета появилась ещё днём в четверг. Об этом писали военные корреспонденты Z, а также упомянул советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

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Чем примечателен Ка-52

Ка-52 "Аллигатор" — российский двухместный разведывательно-ударный вертолёт. Вертолёт предназначен для поражения бронетехники, живой силы и воздушных целей. Кроме того, он осуществляет разведку и координацию действий других боевых машин.

Ка-52 оснащён управляемыми и неуправляемыми ракетами, а также имеет встроенную автоматическую пушку.

В то же время на момент публикации официальных подтверждений потери у россиян вертолета Ка-52 пока не поступало. Официальные стороны в РФ молчат об инциденте, а Генштаб Вооруженных сил Украины пока не сообщил о возможном успешном поражении российского вертолета.

Напомним, что в мае российские пропагандисты жаловались на потерю боевого вертолета Ми-8 вместе с экипажем.

Кроме того, в мае Генштаб ВСУ сообщал об успешном поражении российских истребителей Су-57 и Су-34.