Росіяни повідомляють про втрату бойового Ка-52: пілот міг загинути
У четвер, 2 липня, російські провоєнні канали повідомили про втрату бойового гелікоптера Ка-52 "Алігатор". Разом із ним міг розбитися і екіпаж.
Увечері з'явилася інформація про те, що один із пілотів гелікоптера загинув. Про це повідомив російський пропагандист Ілля Туманов (Fighterbomber) у своєму Telegram-каналі.
"Земля небом, брат…", — написав пропагандист, натякаючи на загибель екіпажу.
Попередньо, екіпаж гелікоптера намагався катапультуватися, проте для одного з льотчиків спроба закінчилася провалом. Система катапультування нібито не спрацювала як слід, через що пілот загинув.
Варто зауважити, що інформація про втрату у росіян чергового бойового гелікоптера з'явилася ще вдень у четвер. Про це писали Z-воєнкори, а також згадував радник міністра оборони України Сергій Стерненко.
Чим особливий Ка-52
Ка-52 "Алігатор" — російський двомісний розвідувально-ударний вертоліт. Гелікоптер призначений для ураження бронетехніки, живої сили та повітряних цілей. Також він здійснює розвідку та координації дій інших бойових машин.
Ка-52 несе керовані та некеровані ракети, а також має вбудовану автоматичну гармату.
Водночас офіційних підтверджень втрати у росіян Ка-52 сьогодні на момент публікації досі не надходило. Офіційні сторони у РФ мовчать про інцидент, а Генштаб Збройних сил України поки не інформував про можливе успішне ураження російського гелікоптера.
Нагадаємо, у травні російські пропагандисти скаржилися на втрату бойового гелікоптера Мі-8 разом з екіпажем.
Також у травні Генштаб ЗСУ повідомляв про успішне ураження російських винищувачів Су-57 та Су-34.