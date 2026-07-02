Росіяни повідомляють про втрату бойового Ка-52: пілот міг загинути

У четвер, 2 липня, російські провоєнні канали повідомили про втрату бойового гелікоптера Ка-52 "Алігатор". Разом із ним міг розбитися і екіпаж.

Увечері з'явилася інформація про те, що один із пілотів гелікоптера загинув. Про це повідомив російський пропагандист Ілля Туманов (Fighterbomber) у своєму Telegram-каналі.

"Земля небом, брат…", — написав пропагандист, натякаючи на загибель екіпажу.

Попередньо, екіпаж гелікоптера намагався катапультуватися, проте для одного з льотчиків спроба закінчилася провалом. Система катапультування нібито не спрацювала як слід, через що пілот загинув.

Російські воєнкори натякають на загибель екіпажу Ка-52 Фото: Скриншот

Варто зауважити, що інформація про втрату у росіян чергового бойового гелікоптера з'явилася ще вдень у четвер. Про це писали Z-воєнкори, а також згадував радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

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Чим особливий Ка-52

Ка-52 "Алігатор" — російський двомісний розвідувально-ударний вертоліт. Гелікоптер призначений для ураження бронетехніки, живої сили та повітряних цілей. Також він здійснює розвідку та координації дій інших бойових машин.

Ка-52 несе керовані та некеровані ракети, а також має вбудовану автоматичну гармату.

Водночас офіційних підтверджень втрати у росіян Ка-52 сьогодні на момент публікації досі не надходило. Офіційні сторони у РФ мовчать про інцидент, а Генштаб Збройних сил України поки не інформував про можливе успішне ураження російського гелікоптера.

Нагадаємо, у травні російські пропагандисти скаржилися на втрату бойового гелікоптера Мі-8 разом з екіпажем.

Також у травні Генштаб ЗСУ повідомляв про успішне ураження російських винищувачів Су-57 та Су-34.