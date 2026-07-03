"На случай войны": министр обороны Германии признался, что хранит дома запасы воды и еды
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что у него и его жены дома есть запас воды и продуктов, которого хватит на несколько дней в случае чрезвычайной ситуации.
Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
Отвечая на вопрос, подготовился ли он лично к возможным кризисным ситуациям, министр сказал: "Мы с женой без проблем смогли бы обеспечить себя едой на несколько дней. Прежде всего мы позаботились о достаточном запасе воды".
В интервью Писториус также говорил о состоянии немецкой армии и обстановке в сфере безопасности. По его словам, сегодня Бундесвер подготовлен значительно лучше, чем в 2022 году, хотя некоторые пробелы все еще остаются.
Он отметил, что армия увеличивает численность личного состава, более активно проводит учения и развивает новые возможности, в частности в сфере беспилотников, используя опыт войны в Украине.
Министр подчеркнул, что Бундесвер готовится исключительно к обороне.
"Бундесвер готовится к оборонительной войне и ни к чему другому", — сказал Писториус.
В заключение он добавил, что считает укрепление обороноспособности необходимым для сдерживания возможных нападений.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус в ходе неофициального визита в Киев сообщил о достижении договоренности между Украиной и Германией о расширении сотрудничества в области обороны. В частности, стороны планируют наладить совместное производство беспилотников.
Тогда же министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Силы обороны уже располагают ракетами, способными выполнять задачи на уровне немецких Taurus.
Также в мае сообщалось о появлении на фронте новых дронов Anubis, которые производятся на совместном украинско-немецком предприятии. Беспилотники используют искусственный интеллект для донаведения на цель, а их предшественником стал дрон Artemis компании Auterion. Внешне обе модели напоминают российские дроны "Шахед" благодаря дельтаобразной форме крыльев.