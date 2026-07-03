"На випадок війни": міністр оборони Німеччини зізнався, що зберігає вдома запаси води та їжі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що разом із дружиною має вдома запас води та продуктів, якого вистачить на кілька днів у разі надзвичайної ситуації.

Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.

Відповідаючи на запитання, чи підготувався він особисто до можливих кризових ситуацій, міністр сказав: “Ми з дружиною без проблем змогли б забезпечувати себе їжею кілька днів. Передусім ми подбали про достатній запас води”.

В інтерв'ю Пісторіус також говорив про стан німецької армії та безпекову ситуацію. За його словами, сьогодні Бундесвер значно краще підготовлений, ніж у 2022 році, хоча певні прогалини ще залишаються.

Він зазначив, що армія збільшує чисельність особового складу, активніше проводить навчання та розвиває нові можливості, зокрема у сфері безпілотників, використовуючи досвід війни в Україні.

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Міністр наголосив, що Бундесвер готується лише до оборони.

“Бундесвер готується до оборонної війни і ні до чого іншого”, — сказав Пісторіус.

Наприкінці він додав, що вважає зміцнення обороноздатності необхідним для стримування можливих нападів.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час неоголошеного візиту до Києва повідомив про домовленість між Україною та Німеччиною щодо розширення оборонної співпраці. Зокрема, сторони планують спільне виробництво безпілотників.

Тоді ж міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Сили оборони вже мають ракети, здатні виконувати завдання на рівні німецьких Taurus.

Також у травні повідомлялося про появу на фронті нових дронів Anubis, які виготовляють на спільному українсько-німецькому підприємстві. Безпілотники використовують штучний інтелект для донаведення на ціль, а їхньою попередньою розробкою був дрон Artemis компанії Auterion. Зовні обидві моделі нагадують російські дрони "Шахед" завдяки дельтаподібній формі крил.