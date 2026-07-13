"Я бы задушил этого гражданского ради родных": Залужный лайкнул пост военного о ситуации в 155-й бригаде

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лайкнул пост полковника ВСУ Александра Гремарчука с позывным "Гром", в котором тот эмоционально высказался об отношении к украинским военным и заявил, что готов жестко расправиться с человеком, который оскорбит его родных. В то же время сам Залужный публично не комментировал ни этот пост, ни ситуацию вокруг него.

Об этом свидетельствует пост в Facebook, под которым отмечена лайка Валерия Залужного. Так, полковник ВСУ и ветеран АТО Александр Гремарчук, более известный под позывным "Гром", заявил, что, по его мнению, в Украине продолжается кампания по подрыву доверия к армии.

В частности, этим постом он отреагировал на предъявление подозрения бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск и ещё нескольким фигурантам по делу о похищении и убийстве двух гражданских жителей Киевской области.

Александр Гремарчук прокомментировал ситуацию в 155-й бригаде Фото: Скриншот

По его словам, негатив вокруг Вооруженных сил активно распространяют "нечистые на руку политиканы, махинаторы, уклонисты" и другие люди, которые используют любые информационные поводы для дискредитации военных.

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В то же время он отметил, что не собирается комментировать весь поток критики, который в последнее время раздается в адрес армии. Зато Гремарчук ответил на вопрос, смог бы он применить силу к гражданскому лицу за оскорбление своих родных.

Военный заявил, что его ответ однозначен — да. При этом он добавил, что для него не имеет значения, идет ли речь о гражданском человеке или нет.

"Если кто-то хочет знать, считаю ли я Цивилу своими родными, то отвечу утвердительно: да. Хоть Цивила, хоть не Цивила. И ещё собственноручно разберу как свинью на Пасху. Без посредников и помощников. Будьте нежными и внимательными друг к другу, тогда и наступит мир и благодать. Аминь", — написал военный.

Валерий Залужный лайкнул пост "Грома" Фото: Скриншот

Стоит отметить, что под этим постом отображается лайк Валерия Залужного. В то же время сам Залужный на своих официальных страницах в социальных сетях никак не высказывался по поводу этой публикации, не объяснял свой лайк и не комментировал ситуацию вокруг высказываний Гремарчука.

Скандал в 155-й бригаде: что известно об убийстве мирных жителей

Напомним, что 11 июля стало известно, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова объявили в розыск после задержания девяти военнослужащих бригады по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области. Впоследствии правоохранители сообщили о подозрении бывшему комбригу и ещё нескольким фигурантам в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве

Также "Фокус" писал , что вероятной причиной похищения и убийства братьев Максима и Романа Мосейчуков в Киевской области мог стать бытовой конфликт с женой бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова. По словам местных жителей, женщина неоднократно жаловалась на шум мотоциклов, а незадолго до исчезновения братьев военнослужащие 155-й бригады обходили село, разыскивая владельцев мототранспорта.

Уже 13 июля в Киеве задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова, которого подозревают в причастности к делу об убийстве братьев Мосейчуков. Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что в целом по делу уже задержаны 10 человек, среди которых военнослужащие и бывший командир бригады.