"Жмуранув би цивіла за рідних": Залужний вподобав допис військового щодо ситуації у 155-й бригаді

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вподобав допис полковника ЗСУ Олександра Гремарчука з позивним "Гром", у якому той емоційно висловився про ставлення до українських військових та заявив, що готовий жорстко розправитися з людиною, яка образить його рідних. Водночас сам Залужний публічно не коментував ані цей допис, ані ситуацію навколо нього.

Про це свідчить допис у Facebook, під яким відображається вподобайка Валерія Залужного. Так, полковник ЗСУ та ветеран АТО Олександр Гремарчук, більш відомий за позивним "Гром", заявив, що, на його думку, в Україні триває кампанія з підриву довіри до армії.

Зокрема, цим дописом він відреагував на оголошення підозри колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та ще кільком фігурантам у справі про викрадення й вбивство двох цивільних жителів Київської області.

Олександр Гремарчук прокоментував ситуацію у 155-й бригаді Фото: Скриншот

За його словами, негатив навколо Збройних сил активно поширюють "нечисті на руку політикани, схемщики, ухилянти" та інші люди, які використовують будь-які інформаційні приводи для дискредитації військових.

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Водночас він зазначив, що не збирається коментувати весь потік критики, який останнім часом лунає на адресу армії. Натомість Гремарчук відповів на запитання, чи зміг би він застосувати силу до цивільної людини за образу своїх рідних.

Військовий заявив, що його відповідь однозначна — так. При цьому він додав, що для нього не має значення, чи йдеться про цивільну людину чи ні.

"Якщо хтось хоче знати, чи жмурану я цивіла за своїх рідних, то відповім ствердно: так. Хоч цивіла, хоч не цивіла. І ще й власноруч розберу як свиню на Пасху. Без посередників та помічників.Будьте ніжними і вічливими одне з одним, тоді й настане мир і благодать. Амінь", — написав військовий.

Валерій Залужний вподобав допис "Грома" Фото: Скриншот

Варто зауважити, що під цим дописом відображається вподобайка Валерія Залужного. Водночас сам Залужний на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах жодним чином не висловлювався щодо цієї публікації, не пояснював свій лайк і не коментував ситуацію довкола висловлювань Гремарчука.

Скандал у 155-й бригаді: що відомо про вбивство цивільних

Нагадаємо, що 11 липня стало відомо, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова оголосили в розшук після затримання дев'ятьох військовослужбовців бригади за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області. Згодом правоохоронці повідомили про підозру колишньому комбригу та ще кільком фігурантам у незаконному позбавленні волі й умисному вбивств

Також Фокус писав, що ймовірною причиною викрадення та вбивства братів Максима і Романа Мосейчуків на Київщині міг стати побутовий конфлікт із дружиною колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. За словами місцевих жителів, жінка неодноразово скаржилася на шум мотоциклів, а незадовго до зникнення братів військовослужбовці 155-ї бригади обходили село, розшукуючи власників мототранспорту.

Вже 13 липня у Києві затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, якого підозрюють у причетності до справи про вбивство братів Мосейчуків. Крім того, президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом у справі вже затримано 10 осіб, серед яких військовослужбовці та екскомбриг.