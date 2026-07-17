Борьба внутри власти: стратегический конфликт обнажил раскол в украинском руководстве, — NYT

Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны выявила публичный конфликт между сторонниками технологического подхода к войне и военным командованием, которое делает ставку на традиционные методы ведения боевых действий.

В газете "The New York Times" это назвали самым серьёзным расколом в военно-политическом руководстве Украины за последнее время.

Издание отмечает, что после нескольких недель заявлений об успехах Украины на фронте и в дипломатической сфере внимание сместилось на внутренний политический кризис. По мнению авторов материала, спор между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским вышел далеко за рамки личного конфликта и поднял вопрос о том, какой должна быть стратегия ведения войны.

Федоров публично заявил, что военное руководство сдерживает продвижение новых командиров и недостаточно поддерживает развитие беспилотных и роботизированных технологий. Он также призвал Сырского уйти в отставку и заявил, что решения в армии часто принимаются "не на основе данных, а на основе лояльности". Отдельно экс-министр заявил о серьезных проблемах с коррупцией в оборонных закупках.

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Издание напоминает, что президент Владимир Зеленский объяснил увольнение Федорова конфликтом между ним и главнокомандующим. По словам президента, он хотел бы видеть единство между руководителями, однако в нынешних обстоятельствах был вынужден сделать выбор.

Как пишет NYT, конфликт вышел за пределы власти. В Киеве прошла акция в поддержку Федорова, заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров подал в отставку в знак протеста, а командующий Объединенными силами Михаил Драпатый выступил в поддержку бывшего министра.

По мнению редактора Ukraine World Владимира Ермоленко, которого цитирует издание, спор обострился именно сейчас, когда Украина демонстрирует успехи на поле боя. В то же время он предупредил, что самой большой угрозой для страны может стать внутренний раскол.

Отставка Федорова — что известно

Напомним, президент Владимир Зеленский объяснил смену руководителя Министерства обороны разногласиями между Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по вопросам ведения войны и работы оборонного ведомства. В то же время глава государства заверил, что Федоров останется в его команде, однако не уточнил, на какой именно должности.

После ухода с поста Федоров поблагодарил свою команду за совместную работу и заявил, что и в дальнейшем будет заниматься развитием оборонных технологий и укреплением обороноспособности Украины.

Впоследствии на площади Ивана Франко в центре Киева прошла акция в поддержку экс-министра. Ее участники скандировали "Вместе и до конца", называли Федорова эффективным руководителем и призывали власти прислушиваться к гражданам. Протест состоялся после того, как в ходе перестановки в правительстве Зеленский не выдвинул его кандидатуру на повторное назначение министром обороны.

Позже Федоров заявил, что сначала согласился работать с Александром Сырским, хотя знал, что президент не планирует менять главнокомандующего. По словам экс-министра, между ними возникли существенные разногласия, поскольку Сырский якобы блокировал его инициативы и избегал открытого обсуждения проблем. Также Федоров утверждал, что впоследствии главнокомандующий поставил ему ультиматум, из-за чего продолжение сотрудничества стало невозможным.

16 июля Александр Сырский впервые публично отреагировал на отставку Федорова. В своём посте он поблагодарил бывшего министра за работу, однако не прокомментировал сообщения о возможном конфликте между ними и причины кадрового решения.