Війна всередині влади: стратегічний конфлікт оголив розкол в українському керівництві, — NYT

Відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони виявила публічний конфлікт між прихильниками технологічного підходу до війни та військовим командуванням, яке робить ставку на традиційні методи ведення бойових дій.

У The New York Times назвали це найсерйознішим розколом у військово-політичному керівництві України за останній час.

Видання зазначає, що після кількох тижнів заяв про успіхи України на фронті та дипломатичному напрямку увага змістилася на внутрішню політичну кризу. На думку авторів матеріалу, суперечка між Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським вийшла далеко за межі особистого конфлікту й порушила питання того, якою має бути стратегія ведення війни.

Федоров публічно заявив, що військове керівництво стримує просування нових командирів і недостатньо підтримує розвиток безпілотних та роботизованих технологій. Він також закликав Сирського піти у відставку та заявив, що рішення в армії часто ухвалюють "не на основі даних, а на основі лояльності". Окремо ексміністр заявив про серйозні проблеми з корупцією в оборонних закупівлях.

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Видання нагадує, що президент Володимир Зеленський пояснив звільнення Федорова конфліктом між ним і головнокомандувачем. За словами президента, він хотів би бачити єдність між керівниками, однак за нинішніх обставин був змушений зробити вибір.

Як пише NYT, конфлікт вийшов за межі влади. У Києві відбулася акція на підтримку Федорова, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров подав у відставку на знак протесту, а командувач Об'єднаних сил Михайло Драпатий виступив на підтримку колишнього міністра.

На думку редактора Ukraine World Володимира Єрмоленка, якого цитує видання, суперечка загострилася саме зараз, коли Україна демонструє успіхи на полі бою. Водночас він застеріг, що найбільшою загрозою для країни може стати внутрішній розкол.

Відставка Федорова — що відомо

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив зміну керівника Міністерства оборони розбіжностями між Михайлом Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо ведення війни та роботи оборонного відомства. Водночас глава держави запевнив, що Федоров залишиться в його команді, однак не уточнив, на якій саме посаді.

Після звільнення Федоров подякував своїй команді за спільну роботу та заявив, що й надалі займатиметься розвитком оборонних технологій і посиленням обороноздатності України.

Згодом на площі Івана Франка в центрі Києва відбулася акція на підтримку ексміністра. Її учасники скандували "Разом і до кінця", називали Федорова ефективним керівником і закликали владу дослухатися до громадян. Протест пройшов після того, як під час перезавантаження уряду Зеленський не висунув його кандидатуру на повторне призначення міністром оборони.

Пізніше Федоров заявив, що спочатку погодився працювати з Олександром Сирським, хоча знав, що президент не планує змінювати головнокомандувача. За словами ексміністра, між ними виникли суттєві розбіжності, оскільки Сирський нібито блокував його ініціативи та уникав відкритого обговорення проблем. Також Федоров стверджував, що згодом головнокомандувач поставив йому ультиматум, через що продовження співпраці стало неможливим.

16 липня Олександр Сирський уперше публічно відреагував на відставку Федорова. У своєму дописі він подякував колишньому міністру за роботу, однак не коментував повідомлення про можливий конфлікт між ними та причини кадрового рішення.