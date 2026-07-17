ВСУ поразили еще один сторожевой корабль "Светляк": патрулировал в районе Крымского моста (фото)
Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что дроны поразили сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк" флота России, который патрулировал около Керчи, вблизи Крымского моста. Это второй подобный объект, пораженный украинскими беспилотниками в акватории на границе Азовского и Черного морей. Что известно о поражении "Светляка" и какие ещё морские и другие цели поразили БПЛА в ночь на 17 июля?
Корабль "Светляк" взорвали у Керчи в оккупированном Крыму, говорится в сообщении Генштаба в Telegram-канале. Командование опубликовало фото корабля за мгновение до попадания. На скриншоте видно, что удар был нанесен дроном Fire Point: речь идет о моделях FP-1/FP-2, которые несут от 100 до 200 кг взрывчатки.
В сообщении Генштаба указано, что корабль проекта "Светляк" предназначен для патрулирования акватории, а также для сопровождения других кораблей. Кроме того, его можно использовать для поддержки ВМС РФ и других российских силовых структур.
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Другие объекты, подвергшиеся ударам в ночь на 17 июля, — это ещё два танкера РФ, один из которых был газовозом: дроны провели операции в Азовском и Чёрном морях. К тому же удалось взорвать нефтяной терминал для приема и отгрузки нефтепродуктов "ТЭС-Терминал-1" и склад нефтепродуктов в Керчи. Если найти указанный объект на Google Maps, то видно, что он расположен на расстоянии 0,8–3 км от Крымского моста: неизвестно, где в то время находился "Светляк" и почему FP-1/FP-2 не атаковали незаконное сооружение.
Удары по флоту РФ — подробности
Патрульные корабли проекта 14010 "Светляк" — это корабли, строительство которых началось ещё во времена СССР в 1988 году. За 40 лет было построено 50 "Светляков", а в рабочем состоянии находятся около 30. Место производства — завод "Алмаз" в Санкт-Петербурге и Ярославский судостроительный завод. Длина судна составляет почти 50 м, скорость — до 55 км/ч, экипаж — 28 человек. Вооружение "Светляка" — это около шести корабельных артиллерийских установок и несколько зенитных комплексов, которые должны сбивать воздушные цели, но во время атак дронов Сил обороны этого не сделали.
Отметим, что Фокус писал об ударах по флоту РФ и о поражении сторожевого корабля, произошедшем в Азовском море. 4 июня дроны Сил обороны поразили ещё один сторожевой корабль "Светляк". Командование сообщило, что атака произошла возле населенного пункта Юркино на восточном берегу оккупированного Крыма: атаковали в Азовском море. При этом отметили, что "Светляк" предназначен для защиты кораблей и портов и должен был обеспечивать противовоздушную оборону.
Тем временем Силы беспилотных систем начали ежедневно наносить удары по танкерному флоту РФ, который пытается доставить топливо в изолированный Крым. Первые два бензовоза были взорваны в июне 2026 года. После этого в июле Роберт Бровди почти ежедневно сообщал о попаданиях по судам в Азовском море: горели рубки танкеров, сухогрузов, буксиров. В частности, согласно данным онлайн-табло СБС, в течение 17 дней июля удалось повредить в общей сложности 159 кораблей, а некоторым досталось даже дважды.
Напоминаем, что 14 июля Военно-морские силы Украины сообщили о нанесении удара по сторожевому кораблю "Изумруд" флота РФ, который восемь лет назад преследовал украинских моряков в Керченском проливе.