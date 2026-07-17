ЗСУ уразили ще один сторожовий корабель "Світляк": патрулював біля Кримського мосту (фото)

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що дрони влучили по сторожовому кораблю проєкту 10410 "Світляк" флоту Росії, який мав патрулювати біля Керчі, неподалік від Кримського мосту. Це другий такий об'єкт, уражений українськими безпілотниками в акваторії на межі Азовського та Чорного морів. Що відомо про влучання по "Світляку" та інші ще морські й інші цілі уразили БпЛА в ніч на 17 липня?

Корабель "Світляк" підірвали біля Керчі в окупованому Криму, ідеться у повідомленні Генштабу у Telegram-каналі. Командування опублікувало фото корабля за мить до влучання. На скриншоті бачимо, що удар завдали дроном Fire Point: ідеться про FP-1/FP-2, які несуть від 100 до 200 кг вибухівки.

У дописі Генштабу вказано, що корабель проєкту "Світляк" призначений для патрулювання акваторії й також для супроводу інших кораблів. Крім того, його можна використовувати для підтримки ВМС РФ та інших російських силових структур.

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Удари по флоту РФ — корабель "Світляк" після атаки дрона 17 липня Фото: Генштаб ЗСУ

Інші об'єкти, уражені в ніч на 17 липня, — це ще два танкери РФ, один з яких був газовозом: дрони відпрацювали в Азовському та Чорному морях. До всього, вдалось підірвати нафтовий термінал для прийому та відвантаження нафтопродуктів "ТЭС-Терминал-1" та склад нафтопродуктів у Керчі. Якщо відшукати вказаний об'єкт на Google maps, то бачимо, що він розташований на відстані 0,8-3 км до Кримського мосту: не відомо, де був у той час "Світляк" та чому FP-1/FP-2 не атакували незаконну споруду.

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Удари по флоту РФ — точка влучання по "ТЭС-Терминал-1" в Керчі 17 липня Фото: Google Maps

Удари по флоту РФ — деталі

Сторожові кораблі проєкту 14010 "Світляк" — це кораблі, які почали будуватись за часів СРСР у 1988 році. Протягом 40 років виготовили 50 "Світляків", а у робочому стані перебувають близько 30. Місце виробництва — завод "Алмаз" у Санкт-Петербурзі та Ярославський суднобудівний завод. Судно має довжину майже 50 м, швидкість до 55 км/год, екіпаж 28 осіб. Озброєння "Світляка" — це близько шести корабельних артилерійських установок та кілька зенітних комплексів, які мали б збивати повітряні цілі, але під час атак дронів Сил оборони це не зробили.

Удари по флоту РФ — артилерійська установка калібру 30 мм на кораблі "Світляк" Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, Фокус писав про удари по флоту РФ та про ураження сторожового корабля, яке сталось в Азовському морі. 4 червня дрони Сил оборони влучили по ще одному сторожовому кораблю "Світляк". Командування розповіло, що атака відбулась біля населеного пункту Юркіне на східному березі окупованого Криму: атакували в Азові. При цьому зауважили, що "Світляк" призначений для захисту кораблів та портів та мав забезпечити протиповітряну оборону.

Тим часом Сили безпілотних систем почали щодня бити по танкерному флоту РФ, який намагається привезти пальне в ізольований Крим. Перші два бензовози підірвали у червні 2026 року. Після цього у липня Роберт Бровді майже щодня звітував про влучання по суднах в Азовському морі: палали рубки танкерів, суховантажів, буксирів. Зокрема, згідно з даними онлайн-табло СБС протягом 17 днів липня вдалось пошкодити сумарно 159 кораблів, а деяким дісталось навіть двічі.

Нагадуємо, 14 липня Військово-морські сили України повідомили про удар по сторожовому кораблю "Изумруд" флоту РФ, який вісім років тому полював на українських моряків у Керченській протоці.