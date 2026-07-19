В 155-й бригаде избрали нового командира: что о нем известно (фото)
Новым командиром 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской после ареста Станислава Лучанова стал его заместитель Андрей Крока.
Об этом 19 июля сообщила 155-я отдельная механизированная бригада.
Андрей Крока — новый комбриг в 155-й
Во время церемонии Крок заявил: "Я верю, что вместе мы восстановим доброе имя 155-й отдельной механизированной бригады". Ранее он был заместителем командира Лучанова.
"Сегодня состоялось торжественное событие для 155-й отдельной механизированной бригады — Боевое знамя получил командир бригады полковник Андрей Крока. Боевое знамя вручил заместитель командира 21-го армейского корпуса по психологической поддержке личного состава полковник Дмитрий Дрозденко. Это событие является важной страницей в восстановлении идентичности рыцарей Королевской Лилии, которая навсегда войдет в историческую летопись 155 ОМБр", — говорится в заявлении бригады.
Сам Крока поблагодарил за доверие и подчеркнул, что бригада с честью будет нести флаг вперёд, в будущее.
"Несмотря на все испытания и тяжелые бои на Покровском направлении, бригада продолжает сражаться, защищать нашу страну и приближать Победу", — обратился к личному составу новый командир 155-й ОМБр, полковник Андрей Крока.
Как сообщает "Эспрессо", Крока родился 23 октября 1987 года в Костополе Ровенской области. В 2010 году он окончил Национальный университет водного хозяйства и природопользования по специальности "Экономика и предпринимательство". В Вооруженных силах Украины служит с марта 2014 года.
С января 2025 года Крока под позывным "Пифагор" командовал одним из механизированных батальонов 155-й ОМБр на Покровском направлении — одном из самых горячих участков фронта.
Скандал в 155-й бригаде — что известно
11 июля стало известно о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова после задержания военнослужащих его подразделения, подозреваемых в похищении и убийстве двух гражданских лиц в Киевской области.
В тот же день Лучанову и ещё нескольким фигурантам дела было предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве. 13 июля бывшего комбрига 155-й бригады задержали в Киеве.
В полиции заявляют, что мотивом похищения братьев стал бытовой конфликт. Накануне один из погибших поссорился с местной жительницей из-за громкой музыки и езды на мотоциклах, а после того, как братья отказались извиниться перед её мужем-военным, тот якобы решил отомстить.
Напомним, что перед похищением братьев Максима и Романа Мосейчуков над их домом в селе Калиновка Киевской области регулярно замечали неизвестный дрон.
Ранее Фокус сообщал, что, по заявлению прокуроров, смертельные выстрелы произвел подчиненный Лучанова, а перед этим одному из пострадавших прострелили ногу, после чего обоим братьям завязали глаза и вывезли на полигон.