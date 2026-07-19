У 155-ій бригаді обрали нового командира: що про нього відомо (фото)

Новим командиром 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської після арешту Станіслава Лучанова став його заступник Андрій Крока.

Про це повідомила 155-а окрема механізована бригада 19 липня.

Андрій Крока — новий комбриг у 155-й

Під час церемонії Крока сказав: "Я вірю, що разом ми відновимо світле ім'я 155 окремої механізованої бригади". Раніше він був заступником командира Лучанова.

"Сьогодні відбулася урочиста подія для 155 окремої механізованої бригади — Бойовий Прапор отримав командир бригади полковник Андрій Крока. Бойовий Прапор вручив заступник командира 21 армійського корпусу з психологічної підтримки персоналу полковник Дмитро Дрозденко. Ця подія є важливою сторінкою повернення ідентичності лицарів Королівської Лілії, яка назавжди увійде в історичний літопис 155 ОМБр", — йдеться в заяві бригади.

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Сам Крока подякував за довіру та наголосив, що бригада з честю нестиме прапор вперед, у майбутнє.

"Незважаючи на всі випробування та тяжкі бої на Покровському напрямку, бригада продовжує боротися, боронити нашу країну та наближати Перемогу", — звернувся до особового складу новий командир 155 ОМБр, полковник Андрій Крока.

Як пише "Еспресо", Крока народився 23 жовтня 1987 року в Костополі на Рівненщині. У 2010 році він закінчив Національний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю "Економіка і підприємництво". У Збройних силах України служить з березня 2014 року.

Із січня 2025 року Крока під позивним "Піфагор" командував одним із механізованих батальйонів 155 ОМБр на Покровському напрямку — одній із найгарячіших ділянок фронту.

Андрій Крока Фото: 155 окрема механізована бригада / Facebook

Скандал у 155-й бригаді — що відомо

11 липня стало відомо про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова після затримання військовослужбовців його підрозділу, яких підозрювали у викраденні та вбивстві двох цивільних на Київщині.

Цього ж дня Лучанову та ще кільком фігурантам справи повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві. 13 липня колишнього комбрига 155-ї бригади затримали в Києві.

У поліції кажуть, що мотивом викрадення братів став побутовий конфлікт. Напередодні один із загиблих посварився з місцевою жителькою через гучну музику та їзду на мотоциклах, а після того, як брати відмовилися вибачатися перед її чоловіком-військовим, той нібито вирішив помститися.

Нагадаємо, перед викраденням братів Максима та Романа Мосейчуків над їхнім будинком у селі Калинівка на Київщині регулярно помічали невідомий дрон.

Фокус раніше писав, що прокурори заявили, що смертельні постріли здійснив підлеглий Лучанова, а перед цим одному з потерпілих прострелили ногу, після чого обом братам зав'язали очі та вивезли на полігон.