Россияне потеряли самолет L-39 в Краснодарском крае: экипаж погиб, — соцсети

27 июля пропагандисты сообщили о потере учебно-тренировочного самолета L-39. Воздушное судно потерпело авиакатастрофу в Краснодарском крае РФ. Вечером стало известно, что случилось с экипажем.

По предварительным данным, экипаж пропавшего L-39 погиб в результате авиакатастрофы. Об этом вечером сообщил российский пропагандист Илья Туманов (Fighterbomber) в своём Telegram-канале.

"Вечного полёта, братья…", — кратко написал Туманов.

Российские каналы сообщают о гибели экипажа L-39

Официально Минобороны РФ не комментировало инцидент и пока не подтверждало эту информацию.

Стоит отметить, что информация о потере россиянами учебно-тренировочного самолета L-39 появилась еще в понедельник днем. Fighterbomber писал, что авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае РФ. Он также сообщал, что в момент происшествия экипаж выполнял "высший пилотаж на малой высоте".

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Что известно о самолете L-39

L-39 "Альбастрос" — это учебно-тренировочный самолёт и учебно-боевой реактивный самолёт, созданный в Чехии. По данным World Air Force 2025, самолеты L-39 всех модификаций эксплуатируются, в частности, в Беларуси, Болгарии, Армении, Северной Корее, России, Украине и т. д.

По оценкам аналитиков, по состоянию на 2025 год в России на вооружении находилось не менее 186 самолетов L-39.

Напомним, недавно украинцы заставили российскую ПВО сбить Су-57 в Московской области: международное разведывательное сообщество InformNapalm раскрыло подробности операции.

В начале июля россияне также сообщали о потере боевого вертолёта Ка-52: Fighterbomber писал, что экипаж погиб в ходе инцидента.